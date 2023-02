Teck Resources se scindera en deux pour essaimer ses activités de charbon sidérurgique

L’entreprise vancouvéroise Teck Resources a dévoilé, mardi, un plan pour séparer ses opérations en deux entreprises distinctes, Teck Metals et Elk Valley Resources, cette dernière devenant responsable des activités de charbon sidérurgique.

En vertu de ce plan, les actionnaires de Teck recevront 0,1 action ordinaire d'Elk Valley Resources pour chaque action de Teck qu'ils détiennent, plus 39 cents en espèces par action.

En échange des actifs de charbon, Elk Valley Resources effectuera des paiements trimestriels à Teck Metals sous forme de paiements de redevances et de rachats d'actions privilégiées.

La redevance sera payable jusqu'à ce que 7 milliards $ de paiements aient été effectués ou jusqu'au 31 décembre 2028, selon l'éventualité la plus tardive. Les actions privilégiées auront une valeur de rachat global de 4,4 milliards $ et un dividende cumulatif de 6,5 %.

Teck dit avoir également conclu un accord avec ses partenaires de coentreprise et ses principaux clients, Nippon Steel et Posco, pour échanger leurs participations minoritaires dans les activités des mines de charbon Elkview et Greenhills contre des participations dans la nouvelle société.

L'échange par Nippon Steel de sa participation dans Elkview et un investissement en espèces de 1,025 milliard $ lui conféreront une participation de 10 % dans Elk Valley Resources, tandis que Posco recevra une participation de 2,5 %.

Teck Resources, le plus grand producteur de charbon au Canada, avait indiqué la semaine dernière qu'il songeait à renoncer à ses activités d’exploitation du charbon sidérurgique.