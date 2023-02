Guns N’ Roses en tournée canadienne cet été

Le légendaire groupe Guns N’ Roses s’arrêtera à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 5 août prochain. Il s’agira du premier arrêt de leur tournée nord-américaine. Axl, Slash et Duff se rendront ensuite à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

À Moncton, le spectacle aura lieu au stade de l’Université de Moncton.

Guns N’ Roses sera en spectacle le 8 août au parc Jean-Drapeau à Montréal, le 3 septembre au Centre Rogers à Toronto et le 16 octobre à Vancouver. Ce sera la dernière date de leur tournée nord-américaine.

Axl Rose, du groupe Guns N' Roses, en spectacle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Aijaz Rahi

Après des années d’inactivité, le groupe formé en 1985 s’est reformé en 2016 avec trois des cinq membres originaux, soit le chanteur Axl Rose, le guitariste Slash et le bassiste Duff McKagan. Ils ont joué plus de 175 concerts à l’occasion de la tournée Not in This Lifetime, qui s’est interrompue en 2020 en raison de la pandémie.

Le groupe a repris la route le 31 juillet dernier, avec un premier concert en Pennsylvanie. Il fera le tour de l’Amérique du Nord jusqu’au mois d’octobre, avant de partir pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande en novembre. Une longue tournée en Europe est prévue l’été prochain.