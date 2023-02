Une halte-douceur à Trois-Rivières où se réfugier en toute liberté

Le besoin était bien là puisque c’est plus d’une vingtaine de personnes qui passeront les portes du petit local. Une tempête s’annonce dans la nuit. Certains viennent se reposer un peu avant de retourner dans la rue, d’autres profitent d’un repas chaud avec un peu de compagnie pour ensuite regagner leur appartement. Aucune discrimination ici, tout le monde est bienvenu.

La cohabitation des usagers demeure fragile. Les esprits s’échauffent parfois avec l’accumulation de la fatigue, de la faim et des problèmes de santé physique et mentale. Ceux dont on ne reconnaît pas le visage se font questionner. C’est pourquoi ma présence se fait discrète, sans dévoiler ma fonction de chroniqueuse. Parce qu’ils sont chez eux et que je ne suis qu’une invitée.

Jean-Félix St-Germain, intervenant à Point de rue, a été présent tous les soirs, sauf un, depuis l’ouverture de la halte-douceur. Il a vu les résidents apprendre à cohabiter, à laisser leurs conflits à la porte. Ils doivent faire des compromis le soir pour être au chaud. On travaille tout le monde ensemble pour avoir une belle cohabitation. On voit de plus en plus d’entraide entre les gens , ajoute-t-il.

Un lieu nécessaire

Les habitués ont un lit qui leur est plus ou moins réservé. Certains vont même directement se coucher en arrivant, sans manger, épuisés par la journée passée au froid et à l’humidité. La douzaine de places est occupée tous les soirs depuis l’ouverture.

Dans les plans initiaux du projet, les intervenants ne pensaient pas permettre à ceux qui viennent dormir à la halte de laisser leurs biens sur place. Dans quelques coins de la pièce où sont réunis les lits, on retrouve des vêtements, des oreillers, des couvertures et autres trésors chers à ceux qui les amassent.

C’est que certains n’ont pas l’habitude d’être à la rue. Carole a perdu son appartement en juillet dernier à cause d’un incendie. Jean-Félix explique qu’avant, elle se serait trouvée un autre appartement. C’est toutefois devenu mission impossible dans la situation actuelle du logement. Honnêtement, je pense qu’il va falloir se pencher comme société, se demander qu’est-ce qu’on fait avec ça [la pénurie de logement] , ajoute l’intervenant.

La halte-douceur doit fermer en avril, quand la température sera plus clémente. Elle sera encore un service essentiel l’hiver prochain, alors que rien ne laisse présager une amélioration de l’offre de logements.. L’ APCHQ prévoit une baisse de la construction de blocs appartements de 24 % cette année à Trois-Rivières, alors que le taux d'inoccupation demeure sous la barre du 1 %.

Le besoin de se retrouver parmi des gens qui comprennent

La halte-douceur, c’était aussi pour retrouver un peu de chaleur humaine. C’est visiblement ce que vient chercher Denis. Même s’il a une petite chambre au centre-ville, il s’identifie comme faisant partie du groupe. C’est qu’il reçoit de l’aide sociale, comme tous ceux qui fréquentent la halte. Il se sent aussi marginalisé qu’eux.

Pour aider sa santé mentale, Denis a commencé à remplir des déclarations de revenus pour ceux qui fréquentent Point de rue. Il raconte avoir fait du ménage dans les finances de nombreux bénéficiaires, réglé les problèmes d’anciens détenus qui ne pouvaient pas toucher leur chèque et retrouvé des sommes non touchées par d’autres.

Il peut parler d’impôts pendant des heures, c’est sa grande fierté. Ce qu’il qualifie de petits gestes de sa part ont pourtant un grand impact pour ceux qu’il croise régulièrement dans la rue.

Denis embarque parfois des personnes itinérantes dans sa voiture, le temps qu’elles puissent se réchauffer. Il a un attachement particulier pour Sophie, à qui la vie n’a pas fait de cadeau. Entre un traumatisme crânien et des AVC , elle a perdu l’usage de son bras droit. C’est une force de la nature , répète Denis à quelques reprises pendant la soirée.

Le sourire et le sens de l’humour de Sophie, eux, restent intacts. Elle est entrée à la halte-douceur en trimballant tant bien que mal une statue de chevalier en armure d’environ un mètre. Sophie en avait fait son amoureux en cette semaine de la Saint-Valentin. Il s’appelle Johnny , blague-t-elle.

L’art, pour se faire du bien

C’est aussi Sophie qui est la plus vocale pour accompagner Danick et sa guitare. Membre de la Caravane philanthrope et résident du quartier, il en est à sa cinquième visite comme bénévole à la halte-douceur. Il accepte toutes les demandes spéciales. Même les chansons d’Éric Lapointe qu’il connaît moins. Les plus populaires sont celles des Colocs , confie-t-il.

Le musicien voit qu’au fil des rencontres, ceux qui fréquentent la halte-douceur sont de plus en plus à l’aise avec lui. Certains tentent même de gratter la guitare.

Assise à la même table, Chantal est plus méfiante. Elle cache son sac, protège sa nourriture. Elle devient nerveuse quand d’autres résidents s’approchent de son panier, qui contient toutes ses possessions. De nature discrète, une étincelle s’allume dans son regard quand elle nous parle de son projet d’art. Un à un, elle colle de petits diamants sur une image de tigre avec patience et minutie.

À l’autre table, Jesse-Lee s’empresse de nous montrer ses dessins. Un coup de crayon unique qu’il partage sur son compte Instagram. Il rêve d’être designer et de faire de sa passion un métier.

Après l’effervescence de l’ouverture des portes puis du service du repas, la fatigue se fait sentir. Un à un, les résidents gagnent leur lit ou retournent à leur appartement. Les lumières seront éteintes avant minuit, mais tous ceux qui cherchent un moment de repos et de la nourriture seront accueillis tout au long de la nuit. Le lendemain, ils seront nombreux à être de retour, dans ce nouveau logis un peu improvisé, mais essentiel.