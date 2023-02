Réaménagements pour protéger piétons et cyclistes dans le Vieux-Port de Québec

Une modification sera apportée à la configuration de la courbe et du positionnement du trottoir à l’intersection du boulevard Champlain et de la rue du Marché-Champlain. En 2019, une femme de 31 ans avait été happée mortellement par un semi-remorque à cet endroit.

Les travaux prévoient notamment une augmentation du rayon de la courbe, un élargissement du trottoir et un réaménagement de l'îlot central. Trois arbres seront abattus, deux seront plantés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La courbe de la rue du Marché-Champlain sera réaménagée pour assurer une meilleure sécurité pour les piétons. Photo : Ville de Québec

La configuration actuelle de la courbe date de 1983 et aucune modification n'a été effectuée depuis. Pour permettre ce réaménagement, le Groupe Desgagnés offre à la Ville de Québec une parcelle de terrain de 21,6 mètres carrés.

Le président et chef de la direction du Groupe Desgagnés, Louis-Marie Beaulieu, soutient que les discussions pour le don de cette portion s’étaient amorcées sous l’ancienne administration municipale afin de participer à cet effort de la Ville .

Louis-Marie Beaulieu est président et chef de la direction au Groupe Desgagnés. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

J’ai eu l'occasion de rencontrer le maire Labeaume pour lui dire que Desgagnés serait prêt à faire concession du terrain , a-t-il indiqué en conférence de presse.

Un effort qu’il n’a pas évalué financièrement, dit-il. On veut être de bons citoyens et améliorer la sécurité afin de ne plus être associé à la courbe dangereuse.

Une voie de moins pour les voitures sur la rue Dalhousie

La sécurité du lien cyclable sur la rue Dalhousie sera aussi renforcée avant l’été prochain, ce qui entraînera le retrait d’une voie de circulation en direction sud sur le tronçon de 225 mètres.

La Ville procédera à l’élargissement de la piste entre la place des Canotiers et l’intersection Quai Saint-André, elle procédera à l’ajout de murets de protection, de bacs de plantation, de la mise à niveau de la largeur des voies automobiles et la réfection complète du pavage. Le marquage au sol sera aussi amélioré.

Il s’agit d’un projet transitoire pour l’été 2023 qui sera réévalué pour en venir à une solution permanente.

Ce lien cyclable est le plus achalandé de la Ville de Québec, sa fréquentation peut atteindre jusqu'à 4350 cyclistes par jour en période estivale.

La Ville a recensé 21 accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste entre 2010 et 2022.

Pierre-Luc Lachance est vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, Pierre-Luc Lachance, croit que ce remaniement représente un pas dans la bonne direction.

« On vient régler le problème pour le bien de tous. Pour que ces accidents-là ne se reproduisent plus, c’est notre objectif. » — Une citation de Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec

Il avoue toutefois qu’il y aura encore beaucoup à faire pour éviter de futurs accidents. Pour moi aujourd’hui, on vient faire un travail d’aménagement et on va faire un travail de sensibilisation auprès des cyclistes et piétons.

Marc des Rivières est directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente pour la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le directeur au Service du transport de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, Marc des Rivières, refuse de chiffrer les coûts du réaménagement de la courbe accidentogène car les appels d’offres sont toujours en cours. Il soutient toutefois que les modifications au tronçon cycliste de la rue Dalhousie seront de l’ordre de 100 0000 dollars.

