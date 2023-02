L’entente est signée pour amener Call of Duty sur les consoles Nintendo

Les propriétaires de consoles Nintendo auront accès aux jeux au moment même où ceux-ci sortiront pour les consoles Xbox, avec les mêmes fonctionnalités et une parité de contenu , selon un message publié sur Twitter par Brad Smith.

L’entente avait déjà été annoncée en décembre dernier, mais elle s’est concrétisée dans un contrat de 10 ans aux termes légalement contraignants , selon le message du dirigeant de Microsoft.

Le mastodonte américain de l’informatique semble tenter d’amadouer les autorités de la concurrence de plusieurs pays qui étudient le projet d’acquisition d’Activision-Blizzard, éditeur de Call of Duty et de plusieurs autres jeux à succès, comme World of Warcraft et Candy Crush, et qui pourraient tenter de le bloquer.

Le rachat pourrait nuire aux consommateurs et consommatrices, avec des prix plus élevés pour les jeux et moins d’innovation, selon ce qu’on pouvait lire dans un rapport du régulateur britannique de la concurrence il y a deux semaines.

On s’inquiète également que Microsoft veuille éventuellement rendre exclusifs à ses plateformes les jeux d’Activision-Blizzard. C’est sur ce front que se fait l’annonce d’aujourd’hui, tout juste avant une rencontre avec les autorités européennes de la concurrence.

Une entente similaire à celle négociée avec Nintendo a été proposée, sans succès, par Microsoft à Sony, géant japonais qui fabrique les consoles PlayStation. Sony s’oppose fermement au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft.

Le rachat négocié pour la somme record de 69 milliards de dollars américains (plus de 93 milliards de dollars canadiens) créerait le troisième plus gros acteur de l’industrie vidéoludique en matière de chiffre d’affaires, derrière le groupe chinois Tencent et Sony.