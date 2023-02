Mackenzie Boyer, la gymnaste qui veut hisser le drapeau de La Ronge aux Jeux d’hiver

La jeune fille n'avait que 2 ans lorsqu'elle s'est inscrite à son premier cours de gymnastique à La Ronge, une communauté rurale située à 250 km au nord de Prince Albert.

Depuis, elle passe le clair de son temps la tête en bas. Pirouettes, équilibres sur les mains et culbutes, en somme Mackenzie Boyer adore être sur le tatami.

Je me souviens d'avoir été autodidacte dès mon plus jeune âge et d'avoir fait mon premier saut périlleux arrière dans l'herbe de mon jardin. C'est un bon souvenir , dit Mackenzie Boyer avec un grand sourire. Elle se dit fière de représenter le Nord.

La jeune athlète est une habituée des longs trajets. En effet, pendant des années, ses parents l'ont conduite à Prince Albert, où elle devait faire un aller-retour de cinq heures pour suivre ses cours de gymnastique.

Au début, il n'y avait qu'elle. Mais avec le temps, un petit groupe de filles se sont rendues à Prince Albert pour le cours de gymnastique qui commençait à 9 h. Mais les déplacements pour ces cours avec les amis ont commencé à changer.

Au début, nous étions un groupe à y aller le samedi pour partager la conduite. C'était juste une fois par semaine, mais les autres enfants ont fini par laisser tomber , explique Audrey Boyer, la mère de Mackenzie.

Mais Mackenzie semblait intéressée et voulait continuer , ajoute Audrey Boyer, qui soutient que ce sport a aidé sa fille à vaincre sa timidité.

En grandissant, Mackenzie Boyer a eu plus de possibilités d'entraînement et de compétition, ainsi que des camps de gymnastique dans des endroits comme Saskatoon.

Une communauté solidaire avec la jeune fille

Audrey Boyer affirme que sa fille Mackenzie a bénéficié du soutien de leur communauté depuis ses débuts. Photo : Gracieuseté: Audrey Boyer

Audrey Boyer affirme qu'en 2018, la famille conduisait Mackenzie hors de La Ronge deux à trois fois par semaine. La mère de trois enfants a déclaré que sa communauté s'était fortement mobilisée.

Nous n'avons pu le faire que grâce à un grand nombre de nos amis qui invitaient les autres enfants à leurs activités ou à dormir chez eux si nous rentrions tard , explique-t-elle.

Mackenzie Boyer a participé à des compétitions en Saskatchewan, en Alberta et même à Las Vegas. Selon Audrey Boyer, c’est grâce à des années de travail et d'engagement que les gymnastes du Nord participent pour la première fois aux Jeux d'hiver de la Saskatchewan.

Quant à Mackenzie Boyer, elle écoute du rap des années 1990 pour se motiver et garde un bracelet porte-bonheur à portée de main, car il lui a été offert par son amie et coéquipière Naomi Johns.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti