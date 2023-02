Le syndicat des ambulanciers demande l’abolition des agences de placement

Le syndicat soutient que les inégalités de traitement qui existent entre les travailleurs d’agence privée et les employés réguliers ont un impact négatif sur le terrain. Le président du Conseil central de la Côte-Nord de la CSN , Guillaume Tremblay, indique que le moral des travailleurs locaux est affecté par les inégalités.

Pour le même travail, le premier va être transporté, logé, nourri, va avoir un meilleur salaire et le choix de son horaire. L’employé régulier n’a rien de tout ça. Il est primordial de rétablir l’équité dans le secteur avant que plus aucun ambulancier paramédical ne veuille pratiquer son métier ici sur la Côte-Nord , affirme-t-il par le biais d’un communiqué.

Le président du Syndicat des paramédicaux de la Moyenne et Basse-Côte-Nord, Daniel Charette Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Le président du syndicat, Daniel Charette, indique que Paraxion allouerait jusqu'à 120 $ en primes par jour aux employés d'agences venus prêter main forte, en plus d'être logés et remboursés pour leurs frais de déplacement.

L’ambulancier basé à Sept-Îles, Charles Philippon, soutient lui aussi que les employés d'agences de placement ont de meilleures conditions de travail que les employés syndiqués de Paraxion. Ce dernier souhaite qu’une solution à long terme soit trouvée.

L’ambulancier basé à Sept-Îles, Charles Philippon Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Si moi j'ai une hémorragie, je saigne, mais que de l'autre côté on me donne du sang, ça fait juste ressortir, donc ça ne réglera pas le problème à long terme. On aura beau me donner plein de sang à un moment donné, ce qu'il faut faire c'est l'arrêter. Il faut retenir nos ambulanciers, donc il faut contrôler l'hémorragie , illustre Charles Philippon.

De nombreux ambulanciers ont quitté leurs emplois dans les dernières années et le syndicat soutient que la mauvaise gestion de Paraxion serait en cause.

En raison du manque d’employés, le Syndicat des paramédicaux de la Moyenne et Basse-Côte-Nord s’inquiète de l’impact sur la population, alors que la région a été privée de 6302 heures de service ambulancier depuis le 1er avril dernier, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Les ambulanciers se sont rassemblés mardi matin avec leur syndicat afin de dénoncer l’attitude et la gestion de leur employeur, Paraxion. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La semaine dernière Paraxion avait déjà réagi à des commentaires similaires du syndicat. Paraxion a indiqué qu'elle doit faire affaire avec des travailleurs de l'extérieur afin d'assurer la présence des ambulanciers sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

De plus, l'entreprise soutient que les conditions sont similaires entre les travailleurs provenant d'agence et les ambulanciers locaux. Les employés locaux peuvent également recevoir des primes pour leur déplacement.

Le directeur général de Paraxion, Laurent Hamel (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Tout ce qu’on fait, c’est en pensant au bien-être de nos employés. On entend beaucoup parler de conciliation travail-famille et c’est ça qu’on essaie de leur donner en faisant venir du monde de l’extérieur pour leur prêter main forte , explique le directeur général de Paraxion, Laurent Hamel.

Les revendications des ambulanciers

Les ambulanciers de la Côte-Nord dénoncent des problématiques concernant la santé et la sécurité au travail, les bris de service et la disparité de traitement entre les ambulanciers réguliers et ceux d’agences privées.

Ces derniers se sont rassemblés mardi matin avec leur syndicat afin de dénoncer l’attitude méprisante ainsi que la gestion de leur employeur, Paraxion. Ils demandent des actions concrètes de la part de leur supérieur afin d’éviter le point de non-retour.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe