Autre tentative pour obtenir de l’aide au conseil municipal de Trois-Rivières

Une conseillère municipale de Trois-Rivières souhaite que les élus reçoivent de l’aide pour que les relations et les communications entre eux soient plus harmonieuses. Pour ce faire, la représentante du district de la Madeleine, Sabrina Roy, souhaite que des psychologues industriels se penchent sur la situation.

Sabrina Roy a demandé au cabinet du maire de mettre sa proposition d’aller en appel d’offres pour un tel service dans l’ordre du jour de la séance publique du conseil municipal de ce soir, ce qu’il a accepté. Les élus devraient donc se prononcer sur la question.

On a de la difficulté présentement dans nos relations de travail, la population m’en parle beaucoup qu’on un conseil dysfonctionnel, puis j’ai eu envie de passer à l'action et c’est pour ça que j’ai amené cette résolution-là et les psychologues industriels, ça peut aider dans les relations de travail , affirme la conseillère.

Une proposition similaire d’une autre conseillère avait été rejetée par la majorité des représentants municipaux il y a deux semaines. La conseillère du district des Rivières, Pascale Albernhe-Lahaie, suggérait de faire appel à l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées ou publiques (IGOPP) pour examiner les méthodes de travail de l’ensemble des collègues.

« On passe notre temps à gérer des conflits, on n’avance pas et j'aimerais cela qu’on avance pour le bien de la population et pour notre bien aussi, je trouve que c’est important d’avancer et que ça se fasse dans le respect. » — Une citation de Sabrina Roy, conseillère municipale du district de la Madeleine

Sabrina Roy souhaite que le climat de travail s'améliore à l'hôtel de ville. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sabrina Roy estime qu’un diagnostic du climat de travail s’impose, que le maire Jean Lamarche soit de retour ou non. La situation est déjà difficile, le climat de travail est difficile, que le maire soit là ou pas là, c’est difficile quand même , explique-t-elle.

Le moment du retour du maire Jean Lamarche n'est pas connu. Il a annoncé à la mi-janvier qu'il prenait une pause de ses fonctions.

Proposition de résolution Mandater une firme de psychologues organisationnels à titre de médiateur auprès du Conseil. Objet : Demander au directeur général, M. François Vaillancourt, d’aller en appel d’offres pour mandater une firme de psychologues organisationnels afin : de dresser un diagnostic du climat de travail au sein du conseil municipal;

de favoriser les interactions positives entre les élues et élus municipaux;

d’identifier des solutions afin de permettre d’accomplir la fonction d’élu dans des conditions optimales;

de formuler les recommandations que la firme jugera pertinentes quant aux interactions à privilégier pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal à l’intérieur du cadre légal existant. Source : Ordre du jour tel que vu sur le site de la Ville de Trois-Rivières mardi matin

Avec les informations de Jacob Côté