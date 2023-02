Pression sociale : Valérie Plante lance un cri du cœur

La mairesse de Montréal Valérie Plante a lancé un cri du cœur mardi, appelant les gouvernements provincial et fédéral à se coordonner rapidement afin d’apporter des ressources pour soulager la pression sociale du centre-ville, et du secteur de la place Émilie-Gamelin en particulier, où la misère et la pauvreté sont particulièrement visibles.

Mme Plante y est allée d’une sortie bien sentie au micro de Patrick Masbourian à Tout un matin, lundi, sur les ondes d’ICI Première, dénonçant au passage la lenteur du fédéral dans le dossier des permis de travail et le manque de ressources de la part du gouvernement provincial.

C’est vraiment important et c’est important pour moi de sauter dans la mêlée , a expliqué l’élue.

Parce que c'est très difficile quand on a un quartier où c’est difficile, comme c’est le cas à Émilie-Gamelin, où tout le monde est stressé, les organismes communautaires, les personnes en situation d’itinérance, il y a des personnes également qui peuvent être en crise pour des raisons de santé mentale ou de toxicomanie, mais on a aussi des commerçants qui veulent rouler leur bosse, mener leur vie , précise la mairesse.

Trop de pression

Et là, quand on rajoute une autre population vulnérable, très différente des itinérants, je parle des demandeurs d’asile, ça crée vraiment une tempête parfaite. Et là, il y a trop de pression dans ce secteur-là , dit Valérie Plante.

Hier, au conseil de ville, l'opposition n'a pas manqué de dénoncer la dégradation du tissu social dans le centre-ville, et particulièrement dans le secteur du parc Émile-Gamelin.

Mme Plante a invité Ottawa à installer les nombreux demandeurs d’asile, ils seraient 8000 dans la métropole, selon elle, dans d’autres secteurs de la ville.

C'est à l'Hôtel Place Dupuis que le gouvernement fédéral loge les demandeurs d'asile. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Actuellement, bon nombre d’entre eux sont logés à l’Hôtel Dupuis, où vivent déjà plusieurs sans-abri. La cohabitation de toutes ces personnes vulnérables se fait difficilement et insécurise les citoyens. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Elle exhorte Ottawa à réduire les délais d’obtention des permis de travail pour les nouveaux arrivants, ajoutant qu’il est incompréhensible de manquer de travailleurs d’un côté et d’avoir toutes ces personnes qui ne peuvent pas travailler de l’autre. Cette situation fait que ces personnes risquent de travailler au noir pour répondre à leurs besoins.

On gère une situation permanente avec des mesures d’urgence depuis plus d’un an. C’est le problème. En ce moment, je veux plus de ressources et ça fait longtemps que je le dis insiste la mairesse.

Valérie Plante a dénoncé les failles dans les échanges entre les différents gouvernements et les difficultés de coordonner leurs actions. Par exemple, elle demande à Ottawa d’aviser la ville lorsque les fonctionnaires ouvrent un site pour loger les demandeurs d’asile et de s’assurer que les services nécessaires à l’arrivée de ces nouveaux venus suivent.

Le fait qu’ils ne s’entendent pas fait en sorte que c’est sur le plancher des vaches, sur le terrain, dans le centre-ville, dans les quartiers, qu’on vit cette pression-là , a illustré Mme Plante.

« Moi, c’est vraiment ça mon cri du cœur. Heille, entendez-vous les gars parce que chez nous, dans nos villes, c’est là qu’on vit les enjeux. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Moi, ce que je demande, c’est que le gouvernement provincial vienne nous aider avec des ressources pour s’occuper des personnes toxicomanes ou aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ça, c’est Québec. Envoyez-nous des infirmières, du personnel qualifié pour s’occuper de personnes qui peuvent dans l’espace public rendre insécures et effrayer les résidents.

Questionnée à savoir si elle était d’accord avec la demande de François Legault qui a exhorté hier le gouvernement fédéral à rediriger vers les autres provinces tous les demandeurs d’asile qui entrent par le chemin Roxham, Mme Plante n’a pas voulu emprunter ce chemin.

Ah, je ne suis tellement pas là-dedans, pour être honnête… Moi, les débats de chiffres, la solution pour gérer la frontière, je la laisse aux gouvernements supérieurs, qu’ils se parlent , a-t-elle dit.

Se sentir soutenus

Encore une fois, on a les bras grands ouverts à Montréal, mais les organismes communautaires trouvent ça difficile, sont à bout de souffle, les citoyens sont inquiets. Il y a trop de monde vulnérable dans le même secteur!

Mme Plante a assuré être disposée à investir les sommes nécessaires pour suivre la parade et revitaliser le centre-ville. Elle assure que le dossier avance. Elle aimerait de l'aide, des ressources, et que les commerçants sentent que ce n’est pas eux qui doivent gérer les enjeux sociaux et les problèmes de cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance.

« Comme je dis souvent, moi, je n’ai pas d’agents d’immigration à la Ville de Montréal, pas d’infirmières, pas de CPE. C’est la responsabilité des deux autres paliers de s’assurer que ça se passe bien sur le terrain. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le centre-ville de Montréal, le Village et la place Émilie-Gamelin sont sous tension depuis longtemps. La mairesse n’a pas manqué de mentionner que la Ville de Montréal a décidé d’investir 1 milliard de dollars dans le centre-ville, refaire la rue Sainte-Catherine, le square Philips, entre autres.