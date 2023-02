Courtisé par les libéraux ontariens, Mike Schreiner confirme qu’il reste au Parti vert

Le député de Guelph avait été directement courtisé par certains libéraux : dans une lettre ouverte en janvier, une quarantaine de membres du parti (dont l'ancien ministre des Finances Greg Sorbara et l'ancienne vice-première ministre Deb Matthews, ainsi que des députés actuels comme Lucille Collard) avaient demandé à Mike Schreiner de rejoindre leur camp, estimant qu’il pourrait ouvrir le parti à un plus vaste public.

Le principal intéressé avait alors déclaré qu’il allait prendre le temps d’y penser.

Après consultations, notamment auprès des citoyens de sa circonscription, Mike Schreiner en est finalement arrivé à la conclusion qu’il voulait demeurer à la tête du Parti vert.

Je me suis demandé et j'ai demandé à d'autres personnes comment je pouvais faire la plus grande différence pour construire la province que nous voulons réellement. La réponse pour moi, c'est en tant que chef du Parti vert, parce que nous avons besoin de voix environnementales fortes à Queen's Park pour rester concentrés sur le besoin d'actions climatiques , déclare-t-il.

Je veux remercier les 40 libéraux qui ont eu le courage de prendre la mesure sans précédent de m'écrire une lettre pour m'encourager à me lancer dans la course à la direction du Parti libéral de l'Ontario , a ajouté Mike Schreiner.

Le Parti libéral n’a toujours pas fixé de calendrier pour l’élection d’un nouveau chef.

Les membres du parti doivent préciser les modalités de cette course lors de son assemblée annuelle début mars.

Les noms de plusieurs candidats potentiels ont déjà circulé, dont les députés fédéraux Nate Erskine-Smith et Yasir Naqvi, et les provinciaux Mitzie Hunter et Ted Hsu.