La haute voltige de The Storyville Mosquito

On le connaît comme DJ et on se souvient de ses collaborations avec les Beastie Boys, Radiohead, Arcade Fire et Gorillaz, pour ne nommer que ceux-là. C’est cependant avec son projet multimédia The Storyville Mosquito que Kid Koala s’amène à Québec.

Présenté dans le cadre du Mois Multi, The Storyville Mosquito est une performance de haute voltige pour la quinzaine d'artistes qui montera à ses côtés sur la scène du Diamant, les 22, 23 et 24 février. Le défi? Raconter une histoire qui sera projetée sur écran géant en temps réel.

Sur scène, un décor miniature, des marionnettes, un trio à cordes, des caméras et Kid Koala au piano et aux tables tournantes. Ensemble, à chaque représentation, l’équipe conçoit et projette un film d’animation en direct.

Le défi est celui de la synchronisation. C’est une chorégraphie très élaborée [...] Chacun d’entre nous a à peu près 500 cues à mémoriser! explique le DJ qui vit à Montréal.

The Storyville Mosquito raconte l'histoire d'un moustique qui quitte la campagne pour la ville afin de réaliser son rêve, soit celui de se joindre à un orchestre. Son périple ne se fera pas sans heurts.

«The Storyville Mosquito» a été élaboré autour d'un personnage de moustique dessiné par Kid Koala en 2003. Photo : Radio-Canada / AJ Korkidakis

C’est une espèce de souris des villes, souris des champs , explique t-il.

C’est le deuxième spectacle du genre pour Kid Koala et son équipe après Nufonia Must Fall, qui a connu du succès dans une centaine de salles à travers le monde.

Plusieurs nous demandaient quelle est la suite? Votre prochain spectacle?

L’idée de ce moustique que Koala a dessiné en 2003 a donc pris forme.

L'influence de Chaplin

C’est une histoire sans paroles. Une influence directe aux films de Charlie Chaplin qu’il a découvert à six ans grâce à sa mère. Ç'a été un moment charnière. Un film qui réussit à captiver l’attention de trois générations, à faire rire et pleurer… Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais déjà à cet âge que quand j'allais être grand je voulais faire ça.

Les marionnettistes de «The Storyville Mosquito» savent créer l'émotion, selon Kid Koala. Photo : Radio-Canada / Mikael Theimer

C’est dans cet esprit que Kid Koala a imaginé le spectacle.

Je pense que c’est une surprise pour le public. Il s'attend à un spectacle de marionnettes, et se dit ce sera mignon, on va rire, [mais] il ne s’attend pas à ce que ça résonne chez lui d’un point de vue émotionnel. Oui, il y a du rire, des moments drôles, mais il y a des moments clés où l’émotion prend le dessus et on entend des gens renifler.