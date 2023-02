Pour faire ressortir la prestance de ses personnages en noir et blanc, Quidame Vidvil les insère dans un décor aux couleurs vives et intenses.

L'artiste peintre de Trois-Pistoles joue avec finesse avec la polarité, à tous les niveaux.

Quidame Vidvil aime jouer avec les contrastes de couleurs, mais aussi le contraste des thèmes abordés dans une même toile, par exemple, la force et la vulnérabilité. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

J'aime le contraste de couleurs hyper saturées, entre des décors presque néons et des personnages qui ont quelque chose de statuesque à travers le noir et blanc, affirme-t-elle.

Dans ses œuvres d'art, Quidame Vidvil s'est donné la mission de présenter les scènes banales du quotidien de manière « grandiose ».

Quidame Vidvil utilise de la peinture acrylique. Elle est peintre depuis l'âge de 17 ans. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Le plus gros message là-dedans probablement, c'est d'essayer d'apprécier ces petits moments-là de la vie et de les voir pour les moments de grâce qu'ils sont, précise l'artiste.

« C'est dans ces moments-là, pour moi, que se trouvent la beauté et la grandiosité de la vie! » — Une citation de Quidame Vidvil, artiste peintre

L'artiste peintre s'inspire surtout des personnes qui se trouvent dans son entourage pour peindre. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Ses oeuvres présentent des scènes aussi tragiques que comiques, aussi sublimes que grotesques et aussi fortes que vulnérables.

Dernièrement, j'ai fait un portrait d'un homme qui est clairement un homme cis*, mais qui est dans une position extrêmement féminine. Je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage qui a l'air très masculin, mais qui a aussi une sensibilité et une féminité.

« De toujours jouer avec des opposés qui, quelque part, se rejoignent. » — Une citation de Quidame Vidvil, artiste peintre

Quidame Vidvil est originaire de Montréal, mais habite à Trois-Pistoles depuis 3 ans. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Créer toute cette dualité lui permet non seulement d'exprimer ce qu'elle a de la difficulté à faire avec des mots, mais aussi de mieux comprendre les autres et soi-même, selon elle.

« C'est un peu mon laboratoire émotionnel! » — Une citation de Quidame Vidvil, artiste peintre

Quidame Vidvil affirme que peindre lui permet de se concentrer et de trouver un certain équilibre dans sa vie personnelle. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Dans ma vie personnelle, je recherche beaucoup l'équilibre, que j'ai beaucoup de misère à trouver. Je vois ça dans la vie en général, comme un jeu de pendule, pour tout le monde on a tendance à aller dans un extrême et là, hop, on trouve l'équilibre deux secondes et là on va à l'autre extrême et c'est donc difficile de rester dans le milieu, s'exclame-t-elle.

C'est justement en exprimant ces contrastes dans ses toiles qu'elle espère atteindre un certain équilibre dans sa vie personnelle.

Pour les curieux, les œuvres d'art de Quidame Vidvil seront affichées sur les murs du Café L'Innocent de Rivière-du-Loup, à partir du 1er mars.