Conflit avec la CCN : Chelsea porte la cause en appel

En janvier dernier, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire formulée par la Municipalité dans le conflit qui l'oppose à la CCN .

Nous avons été surpris et déçus par la décision rendue par la Cour fédérale le mois dernier. Surtout, nous nous expliquons mal ce jugement qui va à l’encontre de la conclusion du Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d'impôts , déclare le maire de Chelsea, Pierre Guénard, par voie de communiqué de presse.

Un conflit depuis 2018

Depuis 2018, la Municipalité et la CCN s'opposent sur la manière d’établir le taux de taxation de certaines propriétés appartenant à la Société d'état fédérale dans le parc de la Gatineau.

Le litige avait d'abord été porté devant un comité fédéral, le Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôt (DAP), qui a agi à titre de médiateur dans le dossier.

La CCN s’était d’abord engagée à respecter les recommandations de ce Comité qui avait retenu un bon nombre des arguments de la Municipalité de Chelsea et avait notamment recommandé, en février 2021, que la CCN verse plusieurs centaines de milliers de dollars en taxes impayées plus les intérêts.

Reprochant à la Société d'état fédérale de ne pas respecter cet engagement, dans une décision finale rendue le 19 novembre 2021, la Municipalité de Chelsea s’était finalement tourné vers la Cour fédérale, en décembre 2021, sans succès, donc.

Le maire de Chelsea, Pierre Guénard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Ce jugement est lourd de conséquences et tout à fait inéquitable pour les contribuables de Chelsea qui devront en assumer le fardeau fiscal , estime le maire de Chelsea. Il est question de plus de 800 000 $ par année que nos citoyens devront malheureusement payer de leur poche et ceci n’est pas acceptable à nos yeux. C’est pour réparer cette injustice que nous avons pris la décision de poursuivre nos démarches devant les tribunaux. La CCN doit assumer ses responsabilités.

« Nous croyons par ailleurs que ce jugement crée un précédent et met à risque toutes les villes et municipalités canadiennes qui ont des terrains fédéraux sur leur territoire et qui pourraient être privées de revenus fonciers essentiels pour assurer les services à leurs citoyens, notamment l’entretien des infrastructures routières. » — Une citation de Pierre Guénard, maire de Chelsea [extrait du communiqué de presse du 21 février 2023]

La Ville évalue le non-paiement en remplacement d'impôts à 1,4 million de dollars, depuis 2018.