Un ancien détenu reçoit 38 500 $ en dédommagements après une chute en prison

Ryan Zwicker, a été admis à l'établissement Springhill, un établissement correctionnel fédéral canadien à Springhill, en Nouvelle-Écosse, le 18 février 2016, après avoir été reconnu coupable de possession de stupéfiants à des fins de trafic.

Une semaine plus tard, il quittait sa cellule pour une récréation, lorsqu'il a glissé sur une flaque d'eau dans le couloir. Le détenu de 42 ans est tombé et s'est cogné la tête sur le sol en béton.

La cause de Zwicker a été entendue par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse l'an dernier. Il a fait valoir que le défendeur, le procureur général du Canada, n'avait pas pris les précautions raisonnables pour éviter que sa blessure ne se produise .

Dans un jugement rendu plus tôt ce mois-ci, le juge de la Cour suprême D. Timothy Gabriel a statué que le procureur général du Canada n'avait pas respecté la norme de diligence raisonnable à laquelle le détenu était en droit de s'attendre .

Cause de la chute

Trois détenus qui se trouvaient dans leur cellule au moment de la chute ont témoigné dans l'affaire. Deux ont rapporté avoir vu de l'eau sur le sol avant la chute. L'un d'eux a déclaré que le liquide était là depuis au moins deux heures avant la chute.

Le détenu aurait glissé sur de l'eau qui s'était accumulée à l'extérieur de sa cellule au centre correctionnel de Springhill. Photo : Radio-Canada / Patrick Callaghan

Timothy Thomas, un des trois agents de correction en service à l'époque, a aussi témoigné. Il n’a pas vu la chute, mais il a aidé à déplacer Ryan Zwicker après sa chute et il n'a rien vu sur le sol.

Il a aussi indiqué qu'il n'y a pas de politique particulière sur la façon dont un danger, tel qu'un déversement, doit être pris en charge une fois découvert.

L'absence d'une politique régissant la conduite du personnel en service lorsqu'un danger est découvert est critique , a écrit le juge Gabriel dans sa décision.

Je reconnais que [le Service correctionnel du Canada] a déjà une myriade de politiques, et il n'est pas possible de concevoir, et encore moins de réglementer, toutes les situations possibles qui pourraient potentiellement survenir dans un établissement aussi grand que Springhill. Cependant, cela ne nécessite ni recul ni clairvoyance de prévoir qu'un sol mouillé poserait un risque important pour les détenus et le personnel.

La Cour a demandé de voir les images de la chute, mais la prison ne les a pas conservées parce qu’il n’y a pas eu d’agression.

Malaises après la chute

Après une courte visite à l'hopita; Ryan Zwicker est retourné dans sa cellule.

L'un des espaces communs du centre correctionnel de Springhill. Photo : Radio-Canada / Patrick Callaghan

Dans les jours qui ont suivi la chute, il a rapporté des maux au cou et à la tête et des nausés. Deux ou trois des gardes riaient et faisaient des blagues offensantes à ses dépens , a écrit le juge dans sa décision.

Ryan Zwicker avait l'impression de ne pas recevoir les soins médicaux dont il avait besoin .

Ses nombreuses plaintes ont été notées à son dossier médical par le médecin de l'établissement.

Au début de 2017, Ryan Zwicker a reçu une libération conditionnelle durant laquelle il a son médecin de famille, qui a dit qu’il avait subi une mauvaise commotion cérébrale .

Il lui a prescrit du Valium en plus de le référer à un neurologue.

Mais avant d’obtenir un rendez-vous, Ryan Zwicker a été renvoyé à Springhill pour avoir violé les conditions de sa libération.

En prison, il a vu un neurologue qui a noté qu'il souffrait de maux de tête, de problèmes visuels et d'équilibre, de fatigue, de dépression et d'anxiété.

Un médecin examine une image du cerveau d'une personne qui a subi une commotion cérébrale. Photo : Radio-Canada

En 2018 quand il est finalement sorti de prison, il a vu un autre neurologue qui a reconnu qu'il avait subi une commotion cérébrale.

Compensation moins importante

Ryan Zwicker vit maintenant à Toronto et travaille dans un restaurant, mais à un niveau réduit à cause de sa condition.

Il dit qu’il continue d’avoir des pertes de mémoire à court terme et des maux de tête débilitants, ce qui, selon le juge, est lié au traumatisme crânien qu'il a subi le 25 février 2016 .

Dans sa décision, le juge Gabriel a accordé à Ryan Zwicker 30 000 $ en dommages-intérêts généraux, 20 000 $ pour la diminution de la capacité de gain et 5000 $ pour le coût des soins futurs, pour un total de 55 000 $.

Mais, le juge a aussi déduit 30 % du montant parce que Ryan Zwicker n'a pas poursuivi tous les traitements suggérés par ses médecins, qui, selon le juge, auraient atténué certains symptômes.

Le procureur général du Canada devra donc verser 38 500 $ en dommages-intérêts.