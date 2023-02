Une ex-directrice de la DPJ voit le rapport de la coroner Géhane Kamel d’un bon oeil

Celle qui fut à la tête de l’organisme de 2005 à 2015 soutient que ce type de démarche et des événements malheureux comme la mort de Thomas Audet rappellent aux Québécois l’importance de s'occuper des enfants et des familles.

On a une responsabilité citoyenne. Il faut être confiant qu’on va y arriver, mais en se disant que les enfants sont une priorité. C'est en en faisant une priorité qu’on arrivera à tisser un filet de protection sociale autour des enfants qui va leur permettre de bien grandir , plaide-t-elle.

Pour Danielle Tremblay, les mesures d’exception suggérées par la coroner Géhane Kamel, comme prioriser les moins de cinq ans, pourront faire la différence dans la vie d’enfants vulnérables.

C’est une excellente recommandation. Les tout-petits, de zéro à cinq ans, vivent souvent de façon très isolée. Ils ne sont pas au regard de personne. Ils sont dans leur famille pour ceux qui ne fréquentent pas les services de garde. Ce sont des enfants très vulnérables qui ne parlent pas ou s'expriment peu , a-t-elle affirmé en entrevue à l’émission de radio C’est jamais pareil.

Mme Tremblay refuse de se prononcer sur le cas précis de Thomas Audet. Selon ses observations, ce n’est pas tant le système de codification qui est déficient, mais plutôt les délais d’intervention. Elle ne s’en cache pas, elle est préoccupée par les listes d’attente.

Une intervention qui sera cotée 1 ou 2 en fonction de la gravité des éléments, l’intervention sera très rapide. Actuellement, les DPJ parviennent à répondre aux besoins urgents. Mais tous les autres enfants qui sont cotés 3 avec les innombrables listes d’attente qui sont en cours présentement, c’est fort préoccupant. Il y a quelqu’un à quelque part qui s’est inquiété pour la situation de ces enfants et on les place en liste d'attente. Les ressources actuelles ne suffisent pas à répondre aux délais. Normalement, on devrait intervenir à l’intérieur de quatre jours. On ne sait pas ce qui se cache derrière ces listes d’attente , souligne-t-elle.

Prévenir davantage

Celle qui fut également commissaire à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse est persuadée que la prévention demeure l’une des grandes pistes de solution.

Pour nous, à la commission Laurent, un des grands éléments, c’était vraiment de prendre le virage de prévention, d’agir tôt dans la vie des enfants. Le plus rapidement possible de dépister les enfants, idéalement pendant la grossesse, qui vont se retrouver en situation de vulnérabilité et pouvoir apporter l’aide nécessaire aux parents , résume-t-elle.

L’ex-directrice est convaincue que l’application des différentes recommandations de ce rapport permettra d’améliorer le système.

C’est comme si les DPJ , qui devraient être réservées à des situations exceptionnelles, sont devenues les portes d’entrée pour une famille ou un enfant qui est en besoin d’aide. Il faut davantage investir en amont , observe-t-elle.

Enjeu de personnel

L’ancienne directrice de la DPJ concède que l’enjeu de la main-d’œuvre est alarmant. Mme Tremblay souligne l’importance de s’attarder à la qualité de vie professionnelle des intervenants afin de tendre vers une meilleure rétention. Selon elle, il faut les former, soutenir et encadrer afin de réduire le roulement de personnel. L’objectif est de s’assurer que les ressources s'intègrent bien à la pratique spécialisée qu’est la protection de la jeunesse et qu’elles prennent les meilleures décisions possibles.

La revalorisation de la profession est également un incontournable. Cela passe notamment, pour Danielle Tremblay, par une diminution de la charge de travail, un soutien et une offre de formations en plus d'une garantie à la sécurité physique et psychologique de ceux qui veillent au bien-être des tout-petits. Au final, les intervenants seront davantage confiants et motivés dans l’exercice de leurs fonctions.