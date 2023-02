Des citoyens réclament que la Ville dévoile son projet InnoVitam

La Table citoyenne Littoral Est réclame que le projet soit présenté avant le 7 mars, ce qui correspond à la fin des consultations concernant la vision d'aménagement des quartiers de la Canardière.

L’Université Laval a révélé qu’une nouvelle version du projet a été soumise au gouvernement du Québec l’automne dernier, avant même le début des consultations. Malgré les demandes d’accès à l’information de la Table, la Ville s’entête à maintenir le secret autour de son projet et évite d’en débattre publiquement malgré les impacts sur les quartiers et leurs citoyens , dénonce par voie de communiqué la présidente de la Table citoyenne Littoral Est, Marie-Hélène Deshaies.

Les 15 terrains ciblés par le projet InnoVitam. Photo : Ville de Québec

Le projet InnoVitam

La Ville de Québec, en partenariat notamment avec l’Université Laval, souhaite développer une quinzaine de terrains situés en bordure du fleuve, entre les quartiers Maizerets et du Vieux-Moulin.

Une partie de ces terrains sont situés sur un ancien dépotoir à neige ou encore près de l’incinérateur. Ils ont déjà été mis en vente et l'administration municipale a obtenu du financement de la part du gouvernement du Québec pour leur décontamination.

Sur le site Internet de la Ville de Québec, on indique que le projet s’inscrit dans une volonté de créer un lieu de maillage stratégique, de savoir et d’accélération, ainsi que d'innovations technologiques et sociales [...] la zone InnoVitam sera axée sur la santé préventive et durable. La vision pour cette zone est de créer une mixité des usages entre le commercial, le résidentiel, les entreprises et les espaces verts.

Il est également précisé que les terrains disponibles pour les entreprises et organisations totalisent 270 000 mètres carrés, que le projet prévoit la création et le maintien de plus de 15 000 emplois et de nouveaux investissements estimés à plus d’un milliard de dollars.

Marie-Hélène Deshaies, présidente de la Table citoyenne Littoral Est. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arseneault

Embourgeoisement

Les citoyens craignent notamment que la réalisation du projet InnoVitam entraîne l'embourgeoisement de leurs quartiers.

InnoVitam est mené [...] sans discussion avec les citoyens et sans qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée pour évaluer les conséquences potentielles sur le tissu social du quartier. S’inquiétant des effets du projet sur la gentrification du quartier, la Table citoyenne avait publiquement réclamé un plan d’urgence pour le logement au mois de janvier , souligne Marie-Hélène Deshaies.

InnoVitam a été développé pour remplacer le projet Zone d’innovation Littoral Est. Ce dernier avait été rendu public par l’administration Labeaume en août 2020.