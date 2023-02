Des infirmières formées ailleurs et vivant au pays se sentent oubliées par les provinces

C'est le cas de Nikka Reyes. Quand elle s'est installée à Winnipeg, en 2015, cette Philippine espérait un avenir prometteur en travaillant comme infirmière autorisée en hémodialyse.

Huit ans plus tard, elle est devenue citoyenne canadienne, mais la jeune femme de 34 ans vit et travaille au Tennessee, aux États-Unis, parce qu’elle n’a pas pu obtenir d’accréditation au Manitoba.

Elle se demande pourquoi les gouvernements provinciaux font des voyages de recrutement aux Philippines au lieu d’utiliser ces ressources pour aider les infirmières formées à l’étranger qui sont déjà au Canada.

Pourquoi gaspillons-nous leurs compétences et leurs capacités, surtout si les besoins sont immédiats? demande-t-elle.

Le Manitoba en mission de recrutement

Une délégation du Manitoba se trouve en ce moment aux Philippines, pour attirer des infirmières et du personnel soignant dans la province.

Dans une entrevue accordée avant le départ de la délégation, le ministre du Travail et de l’Immigration du Manitoba, Jon Reyes, a indiqué qu’il espérait qu’un protocole d’entente renouvelé avec le gouvernement philippin permettrait d’assurer le bien-être des Manitobains qui bénéficient de ces services, mais aussi le bien-être de ces Philippins lorsqu’ils viennent ici .

Une fonctionnaire du ministère de la Santé des Philippines, Maria Rosario Vergeire, est préoccupée par l’exode du personnel soignant. Lors d’un point de presse l’automne dernier, elle a mentionné que le pays connaissait une pénurie de 106 000 infirmières dans les établissements et hôpitaux publics et privés.

L’une des raisons de cette pénurie est la migration. Selon elle, les infirmières cherchent à travailler à l’étranger pour obtenir un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail.

Au cours du voyage de cinq jours des Manitobains, 20 cliniciens et recruteurs espèrent s’entretenir avec 400 candidats présélectionnés à Manille, Iloilo et Cebu. Ils recherchent des infirmières ayant au moins deux ans d’expérience dans un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, ainsi que des aides-soignantes.

Ils offrent un voyage payé vers le Manitoba, jusqu’à trois mois d’hébergement, le paiement des frais de licence et d’enregistrement et un soutien tout au long du processus d’immigration. Les candidates auront également un mentor qui les aidera pendant les premières semaines de travail.

Une concurrence parmi les provinces

L’infirmière en chef de l’organisme Soins Communs Manitoba, Monika Warren, est chargée de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’infirmières dans la province. Elle fait partie de cette délégation qui passe des entretiens aux Philippines cette semaine.

Mme Warren estime qu’il y a de 1500 à 2000 postes d’infirmières vacants au Manitoba, dont beaucoup dans les régions rurales.

Mais il y a beaucoup de concurrence pour ces infirmières à l’échelle nationale.

L’Alberta a conclu un accord avec le gouvernement des Philippines pour le recrutement d’infirmières. La province a également annoncé récemment un plan de 15 millions de dollars pour former et soutenir un plus grand nombre d’infirmières et d’infirmiers formés à l’étranger.

En décembre, le gouvernement de la Saskatchewan a effectué son propre voyage de recrutement aux Philippines. À la fin de la semaine, les recruteurs ont fait des offres d’emploi conditionnelles à 128 infirmières autorisées et à une aide en soins continus.

Une délégation du Nouveau-Brunswick prévoit également effectuer un voyage similaire prochainement, selon un porte-parole du ministère provincial de la Santé.

La situation au pays

Au Canada, les travailleurs de la santé formés à l’étranger représentent environ 9 % du personnel infirmier et 26 % des médecins. Au cours de l’année dernière, les provinces ont mis en place des mesures incitatives pour en recruter davantage, notamment des filières d’immigration ciblées. Mais jusqu’à 47 % de ces infirmiers et médecins n’exercent pas la profession pour laquelle ils ont été formés.

Certains trouvent que leurs qualifications et leurs compétences linguistiques ne répondent pas aux exigences du Canada, tandis que pour d’autres, les processus longs et coûteux de délivrance de permis et d’inscription peuvent retarder leur capacité à travailler dans leur domaine, parfois pendant des années.

Le dernier budget du gouvernement fédéral prévoit des fonds pour aider des milliers de travailleurs de la santé formés à l’étranger à faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers.

Avec les informations de Karen Pauls