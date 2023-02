Il réalise son rêve de transformer un silo à céréales en chalet

Steven Lord, résident de Saint-Basile, a décidé de construire son propre lieu d’escapade lorsque son couple ne pouvait plus voyager en raison des mesures sanitaires imposées durant la pandémie.

Il cherchait quelque chose hors de l’ordinaire. En effectuant des recherches en ligne, il a remarqué un silo à céréales à l’abandon à Saint-Léonard et il a eu envie de le transformer en un chalet à deux étages.

Steven Lord a consacré deux ans à transformer en chalet un ancien silo à céréales et il dit avoir réalisé son rêve.

M. Lord relate que le bâtiment n’était pas à vendre. Mais quand il a expliqué à son propriétaire qu’il espérait le transformer en une demeure, ce dernier le lui a donné. Alors, c’était une promesse que je devais tenir , dit-il.

Deux ans de travail acharné

Steven Lord a eu de l’aide de son père, qui est un ancien charpentier, et de son meilleur ami. Il a fallu deux ans de travail acharné pour réaliser le projet. Les derniers travaux ont été exécutés le 31 janvier.

Le chalet est entièrement isolé et il dispose d’électricité et d’eau courante. Une cuisine fonctionnelle et un salon se trouvent au rez-de-chaussée. La chambre à coucher et la salle de bain se trouvent à l’étage supérieur. Une thermopompe et un poêle à bois fournissent le chauffage.

Steven Lord a aussi construit une véranda pour profiter de l'été à l'abri des moustiques.

Steven Lord estime que le tout a coûté environ 60 000 $. Il dit n’avoir aucune intention de louer un jour son chalet à qui que ce soit. C’était mon rêve.

M. Lord garde près de la porte d’entrée un petit seau de grains qui rappelle l’histoire agricole du bâtiment.