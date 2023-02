L’ancien animateur et journaliste Jim Nunn est mort

Jim Nunn était connu pour aller au vif du sujet. Il ne laissait personne éviter de répondre à ses questions. Par exemple, en interviewant l’ancien chef conservateur Rodney MacDonald il y a 14 ans, M. Nunn a insisté pour que ce dernier réponde oui ou non à une question précise.

Jim Nunn a animé le journal télévisé de CBC en Nouvelle-Écosse pendant les années 1980 et 1990. Il a aussi animé les émissions Land and Sea et Marketplace, puis il est retourné au journal télévisé où il est demeuré jusqu’à son départ à la retraite en 2009.

Un journaliste redoutable et courageux

Selon le réalisateur Geoff D'Eon, M. Nunn était un journaliste redoutable et courageux. Les politiciens, explique-t-il, ne voulaient pas tous être interviewés par M. Nunn parce que ce dernier voulait tirer au clair les explications nébuleuses.

Jim Nunn était connu pour sa couverture des élections, son panel politique et ses reportages sur des événements majeurs comme le désastre de la mine Westray.

Son frère Bruce Nunn affirme que ses amis se souviennent aussi de sa compassion et de son intégrité. C’était un grand homme , dit-il.