Le parc de planche à roulettes de Magog n’est pas pour tout de suite

La première pelletée de terre devait se faire ce printemps.

Toutefois, une contamination plus importante que prévue du site choisi, soit le stationnement Cabana, a fait grimper la facture du projet.

C'est un ancien dépotoir, on soupçonnait de la contamination, mais c'est plus important que ce que l'on pensait. Ce qui fait en sorte que ça fait exploser les coûts et ça augmente de beaucoup les délais. On a pensé à un autre site à proximité, mais on ne veut pas le dévoiler encore parce que l'on veut aller faire des tests de sol avant pour voir s'il y a de la contamination ou pas , explique la mairesse Nathalie Pelletier.

Cette dernière ajoute que le début des travaux est ainsi repoussé de plusieurs mois. Finalement, ça ne sera même pas possible à l'automne 2023. Actuellement, c'est printemps 2024.

Dans ce projet, évalué à environ 2 millions de dollars, la Ville de Magog s'est engagée à mettre 1 million de dollars sur la table, alors que le gouvernement fédéral a injecté 500 000 dollars et la MRC Memphrémagog, 150 000 dollars.