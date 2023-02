La Ville de Rouyn-Noranda veut réduire de 14 à 22 % les déplacements en auto d’ici 20 ans

Il s'agit d'un document de planification qui est le résultat d'une consultation lancée il y a deux ans.

Le plan de la Ville repose sur un plan d'action en cinq axes : la collaboration, la planification et l'encadrement, l'aménagement du territoire, les services de mobilité, le transport collectif et l'encouragement de l'éducation , explique la municipalité dans un communiqué.

D'ici les 20 prochaines années, la Ville souhaite réduire de 14 % à 22 % les déplacements en auto.

Un document de planification, avec des actions porteuses pour les 20 prochaines années, avec une vision claire [...] C'est certain qu'on parle d'aménagement, d'étendre le réseau cyclable, qu'on parle d'aménagement sécuritaire pour nos piétons. Donc c'est des parcours peut-être plus efficaces. Une promotion aussi parce que c'est un changement de culture, alors on a du pain sur la planche pour les prochaines années , mentionne la mairesse Diane Dallaire.

La mairesse s'attend à des investissements majeurs pour réaliser les objectifs du plan.

La Ville va d'ailleurs faire des annonces sur le transport collectif ce mercredi.