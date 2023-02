Rouyn-Noranda préoccupée par des coupes forestières dans une aire protégée

La Ville de Rouyn-Noranda se dit préoccupée par les coupes forestières que permet le ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans une aire protégée aux lacs Olier, Évain et Opasatica à Rouyn-Noranda.

Les consultations pour le projet de coupes sont terminées depuis le 16 février dernier. Lundi soir, une cinquantaine de citoyens se sont déplacés à l'hôtel de ville pour interpeller directement la mairesse et le conseil municipal.

Plusieurs ont pris la parole pour exprimer leur ferme opposition aux coupes, craignant les impacts sur la santé de la faune, de la flore, sur la qualité de vie des résidents et les activités récréotouristiques.

Les citoyens veulent protéger le territoire et les lacs Opasatica et Évain. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

S'opposant totalement aux coupes, Jacinthe Racicot du lac Opasatica craint pour la qualité de l'eau des lacs avec l'érosion qu'il va y avoir, les impacts sur la qualité des lacs, les sentiers forestiers et la zone [aire de confinement du cerf de Virginie] qu'il faut protéger .

Elle félicite la réaction de la municipalité tout en se demandant quel pouvoir à la Ville face au ministère .

Béatriz Mediavilla se demande aussi si la Ville va être entendue. Je sais que la Ville aime la nature, développe des sentiers, est à l'écoute de ses citoyens. On est venu leur dire qu'on est derrière la Ville pour demander au ministère et aux industries de ne pas faire ces coupes-là. Est-ce que les industries et le ministère vont écouter la Ville? Je ne le sais pas, c'est ça qui me laisse un peu dubitative , lance-t-elle.

La portion encadrée en rouge représente l'aire qui est protégée. On constate que les coupes projetées (en vert) englobent la presque totalité de l'air protégée. Photo : Capture d'écran : site web du Ministère de l'Environnement (à gauche) et lettre du groupe d’opposition aux coupes forestières – lacs Olier – Évain - Opasatica

Louis Paré est aussi satisfait de la réponse du conseil municipal. Je ne m'attendais pas vraiment à un appui de la ville. Je m'attendais à une position un peu neutre et finalement on a eu un appui assez clair de nos revendications , se réjouit ce résident du lac Opasatica qui s'oppose fermement aux intentions du ministère.

Il garde espoir que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts finisse par admettre que le rendement n’est peut-être pas là, que les difficultés vont être énormes, que les contraintes vont être énormes .

Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour la séance du conseil municipal lundi. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Diane Dallaire également préoccupée

De son côté, la mairesse Diane Dallaire a félicité les citoyens d'avoir manifesté leur désaccord.

Elle a rappelé que la Ville a aussi levé le drapeau rouge face aux travaux du ministère.

On est préoccupé par la protection de nos lacs, principalement le secteur Opasatica. Ce soir on a entendu les gens. Il y a une fragilité quand même au niveau du lac. On est soucieux aussi de la qualité de vie des gens, le sentier Opasatica, c'est un endroit de rêve. On a nommé nos préoccupations clairement au ministère , dit-elle.

Diane Dallaire va d'ailleurs demander une rencontre avec les représentants du ministère.