La Ville de Magog veut limiter la location à court terme de type Airbnb dans son centre-ville. Actuellement, il est possible de louer des unités de location à court terme sur la rue Principale Ouest entre les rues Sherbrooke et Merry. La Municipalité souhaite mettre un frein à ce genre de location.

Dans le précédent mandat du conseil municipal, la location à court terme de type Airbnb avait été autorisée dans le centre-ville, sur la rue Principale Ouest, entre Sherbrooke et Merry. On voulait s’assurer que ça ne devienne pas majoritairement du Airbnb , indique la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier.

Cette dernière concède que la location à court terme est une offre intéressante , mais elle dit qu’il est important que des citoyens permanents demeurent dans ce secteur. C’est pour cette raison qu’on limite [ce genre de location de courte durée] à 100 portes. Actuellement, il y en a 200. Il s’agit d’unités commerciales, c’est-à-dire qui sont toujours louées , poursuit-elle.

On veut aussi des résidents permanents

Avec cette nouvelle réglementation, les nouvelles constructions spécifiquement destinées à la location à court terme dans ce secteur ne seront donc plus permises. On ne veut pas qu’il y ait de la rotation incessante au centre-ville. On veut aussi des résidents permanents , insiste la mairesse de Magog.

« Magog est une ville touristique. Beaucoup de villes dans le monde doivent faire face avec des quartiers où l’on retrouve exclusivement de la location à long terme. C’est ce qu’on veut éviter. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Une soirée de consultation publique sera d’ailleurs organisée sur ce dossier le 14 mars prochain à 19 h 30.

Pas de location à court terme pour les résidences principales

Le mois dernier, les Magogois avaient d’ailleurs tranché : la location à court terme de type Airbnb reste interdite dans la plupart des résidences principales de la municipalité.

Un changement de loi provinciale permettra à l'ensemble des Québécois de louer leur résidence principale pendant moins de 31 jours dès mars 2023. Pour éviter les changements entraînés par cette loi, Magog a cependant voulu faire entrer des règlements en vigueur pour que la location à court terme reste interdite où elle l’était déjà.