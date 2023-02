Hockey féminin : le Canada l’emporte et créé l’égalité 3-3 dans la série

Pour les amateurs de hockey québécois, c’est le scénario parfait. Équipe Canada a signé à Trois-Rivières une convaincante victoire de 5-1 sur l’équipe nationale américaine pour créer l’égalité dans la Série de la rivalité. C’est donc dire que le septième et ultime match présenté à Laval mercredi soir couronnera les championnes.

Marie-Philip Poulin a profité de cette victoire pour inscrire une fois plus son nom dans l’histoire du hockey canadien. Elle est devenue en fin de match la quatrième joueuse d’Équipe Canada à atteindre le plateau des 200 points.

« Sur une belle passe de Brianne Jenner en plus… On a commencé sur le programme ensemble quand on avait 16 ans, de recevoir une passe d’elle c’était quand même fou ce qui s’est passé », a dit Poulin, manifestement sur un nuage.

La capitaine de l'équipe canadienne Marie-Philip Poulin est honorée avant un match de la Série de la rivalité disputé à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Avant le début du match, ses parents et son frère ont été invités au centre de la patinoire pour participer à une courte cérémonie hommage. Hockey Canada voulait souligner un exploit peu banal : elle a été nommée athlète de l’année 2022 au pays, une autre première. Jamais une hockeyeuse n’avait mis la main sur le prix Northern Star.

« C’était un moment émotif. Je ne savais pas trop comment réagir à ce moment. De voir mes parents et mon frère sur la glace, avec mes coéquipières à côté de moi… ma famille dans les estrades. C’était très cool », dit-elle.

Une vitrine extraordinaire

Cette série permet aux deux formations de peaufiner leurs stratégies, maintenir la forme et finaliser leur préparation pour les différentes compétitions internationales. Par-dessus tout, il s’agit d’une vitrine exceptionnelle pour le hockey féminin. Durant sept parties, Canada et États-Unis s’affrontent un peu partout à travers les deux pays. Leur visite à Seattle a permis d’établir un record d’assistance avec une foule de plus de 14 551 spectateurs.

À Trois-Rivières, les 4390 sièges disponibles ont été vendus en quelques minutes seulement. Des centaines de billets debout ont ensuite été mis en vente. La foule de 4636 spectateurs constitue la plus importante de l’histoire du Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Élisabeth Giguère disputait son premier match en sol québécois avec Équipe Canada. Photo : Radio-Canada / JONATHAN ROBERGE

« C’est incroyable le bruit… Ce serait le fun de revenir jouer ici. J’entendais ma famille crier mon nom dans la période d’échauffement. Je savais où ils étaient dans l’aréna pour la suite. Avec tout ce qui s’est passé avecMarie-Philip, c’était vraiment le fun de jouer dans ce match. On est fière d’elle », a lancé sans hésitation Élisabeth Giguère qui en est à ses premiers matchs avec l’équipe canadienne.

La gardienne Ann-Renée Desbiens a aussi mentionné « être certaine que Hockey Canada va considérer revenir », elle qui a apprécié voir les supporteurs faire la vague dès la première période.

Une domination des Canadiennes

Sarah Nurse a été inscrit le Canada au pointage tôt en première période. L’annonceur maison n’a pas eu le temps d’allumer son micro que Laura Stacey doublait l’avance en marquant d’un tir des poignets depuis le cercle des mises en jeu.

« Le but en avantage numérique a été super important pour nous. De marquer deux fois en 20 secondes, ça nous a vraiment donné le momentum », reconnaît Marie-Philip Poulin.

La première période a été l’affaire d’Équipe Canada qui est retraité au vestiaire avec autant de but que leurs adversaires n’avaient de tirs.

« Ça n’a pas été facile (de rester alerte), mais j’ai eu assez de rondelles pour jouer en dehors de mon filet. J’avais l’impression que j’avais plus de passes que de lancers. Ça m'a tenu dans le match et ça a aidé mon équipe. Certaines fois tu ne décides pas de quelle façon tu contribues. »

Les Américaines ont tenté une remontée au troisième vingt, lorsque Kelly Pannek a profité d’un mauvais rebond près du filet pour réduire l’écart à un seul but. Sous les encouragements bruyants de la foule trifluvienne, Claire Thompson a décoché un tir de la ligne bleue dans les minutes suivantes pour redonner une priorité de deux buts au Canada.

Brianne Jenner a miné les chances de remontée des visiteuses en inscrivant un but dans un filet désert pour porter la marque à 4-1 pour le Canada. Alors que les partisans croyaient la fête terminée, Marie-Philip Poulin a ensuite inscrit son 200e point en carrière en poussant la passe parfaite de Jenner derrière la gardienne américaine.