560 M$ pour produire 90 MW supplémentaires à la centrale aux Outardes 2

Opérationnelle depuis 1978, la centrale aux Outardes 2 fait partie des quatre centrales pour lesquelles Hydro-Québec injecte 2,4 milliards de dollars en réfection.

Carillon, en Outaouais, Rapide-Blanc et Trenche, en Mauricie sont les trois autres centrales à faire partie de ce projet.

La centrale Manic-5, la centrale Manic-5-PA et le barrage Daniel-Johnson font partie du vaste complexe Manic aux Outardes. (Photo d'archives) Photo : Hydro-Québec

Pour la centrale aux Outardes 2, le coût de projet de remplacement des groupes turbine-alternateur est d’environ 560 millions de dollars, selon la conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Cathy Hamel.

Un groupe turbine-alternateur agit comme le moteur d’une centrale. Il est divisé en deux parties : la turbine, qui transforme l’énergie hydraulique en énergie mécanique, et l’alternateur, qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.

La centrale, qui produit actuellement 523 Mégawatts, obtiendra un gain considérable de production d’électricité. Les 90 MW supplémentaires à Outardes 2 permettront d’alimenter 36 000 foyers de plus, indique Cathy Hamel.

« On arrive à un point où il faut changer les moteurs, et les moteurs sont pas mal plus performants qu’il y a cinquante ans. Donc, on est capables d’augmenter la puissance de cette centrale pour produire plus d’électricité. » — Une citation de Cathy Hamel, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec

Cathy Hamel, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Des travaux jusqu'en 2027

Les travaux préparatoires ont démarré en 2022 et l'ensemble des travaux seront achevés en 2027, poursuit Cathy Hamel.

Jusqu’en 2024, dans les travaux préparatoires, on va par exemple remplacer la porte de la centrale, aménager des installations temporaires de chantier, modifier l’entrée de la centrale. Et à partir de 2025, on va vraiment procéder aux réfections des groupes turbine-alternateur , raconte-t-elle.

Une turbine d'une centrale du complexe la Romaine, en Minganie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un groupe de turbine-alternateur sera remplacé chaque année jusqu’en 2027, pour un total de trois groupes.

« Le rapport sur investissement est intéressant, car il s’agit d’installations déjà existantes. On profite d’un besoin qui était là, d’un projet de pérennité, pour augmenter la puissance. » — Une citation de Cathy Hamel, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec

D'autres réfections à venir

Hydro-Québec réalise actuellement d’autres études techniques et environnementales pour voir la viabilité d’un prochain projet sur la Côte-Nord, indique la conseillère relations avec le milieu.

Par exemple, la centrale René-Lévesque, anciennement baptisée Manic-3, a été mise en service en 1975 et nécessitera éventuellement des travaux d’amélioration.

Dans cette centrale, six groupes turbine-alternateur sont en fonction. Leur réfection nécessiterait des investissements beaucoup plus importants, reconnaît Cathy Hamel.