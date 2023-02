Malgré un faible taux de participation, Michel Desbiens estime avoir un mandat fort

Michel Desbiens a remporté la mairie avec une avance de plus de 2000 votes sur son plus proche opposant, Sébastien Langlois. S’il a obtenu 71 % des voix, il reste que seulement 28 % des électeurs inscrits de Baie-Comeau ont fait valoir leur droit de vote.

Le candidat élu s’attendait à voir un bas taux de participation aux élections partielles du 19 février. Même au début de la campagne électorale, on le savait , lance-t-il au lendemain de sa victoire.

On aurait aimé mieux 50 %, 40 %, mais si on regarde les pourcentages des deux dernières élections dans une partielle hivernale, je pense que c'est un bon taux, puis on a tout essayé pour que le monde aille voter , explique Michel Desbiens.

Il s’agit d’une tendance depuis près de 15 ans à Baie-Comeau, puisque le taux de participation aux élections ne cesse de chuter depuis 2009.

L'ex-président du syndicat national des employés de l'aluminerie Alcoa, Michel Desbiens, considère tout de même que le pourcentage de voix obtenu lui octroie un mandat fort.

« Il y a du travail à faire là-dessus c’est sûr pour faire voter plus de monde, mais avec le score que j’ai eu, je pense que je suis tout à fait légitime pour être maire de Baie-Comeau pour les 32 prochains mois. » — Une citation de Michel Desbiens, conseiller élu à la mairie de Baie-Comeau

Michel Desbiens sera assermenté maire de Baie-Comeau lundi prochain. Il présidera sa première séance du conseil municipal le 27 février.

Encourager le vote des jeunes

L'ex-conseiller municipal Sébastien Langlois, lui, est arrivé deuxième dans la course avec 22 % des voix. Il estime aussi que le faible taux de participation est un signe que les jeunes ne se sont pas déplacés aux urnes.

Est-ce que c'est au niveau d'Élections Québec, au niveau de la Municipalité de voir au niveau des communications comment rejoindre davantage les gens? , se questionne-t-il.

Le candidat Sébastien Langlois, qui a terminé deuxième derrière Michel Desbiens, a tenu à le féliciter dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Michel Desbiens promet d'être un politicien franc, honnête et direct. Pendant sa campagne électorale, il a établi que le développement économique de Baie-Comeau serait sa priorité.