Stage en coopération internationale : une reprise avec peu d’étudiants du certificat

Toutefois, sur les 21 étudiants qui prendront le départ le 16 mai pour l'île de Dionewar au Sénégal, il n’y en a que deux qui sont issus du certificat, au moment où les inscriptions pour ce programme sont au point le plus bas.

Le désir de réformer le programme par les administrateurs et la pandémie de COVID-19 expliquent cette période d’arrêt.

Tous nos étudiants qui sont allés faire le stage au Sénégal, moi quand je lis le rapport de stage, je me sens bien, j'ai envie de continuer cette expérience. Parce qu'elle est tellement enrichissante pour nos étudiants et étudiantes, quand ils reviennent, ils deviennent de meilleurs citoyens , explique la professeure de géographie et coopération internationale, Marie Fall.

Cependant, malgré la popularité du voyage auprès des étudiants et du corps enseignant, le certificat en coopération internationale, pour sa part, peine à recruter.

Ainsi, avant la pandémie, ils étaient en moyenne une dizaine d'étudiants du certificat à participer au stage.

On espère que c'est juste conjoncturel, que c'est juste dû à la COVID et aux effets de la COVID et que pour les prochaines années les étudiants vont venir massivement s'inscrire au certificat qui a quand même des objectifs pédagogiques super intéressants , s’interroge Mme Fall.

Du côté de l’administration de l’ UQAC , il est précisé qu’une révision du programme sera mise de l’avant afin d'assurer le maintien du certificat en coopération internationale.

Une expérience inoubliable

Camille-Amélie Koziej Lévesque, étudiante à l'UQAC et stagiaire au Sénégal en 2018. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Pour certains étudiants diplômés du programme, il s’agit d’un certificat pertinent qui a toujours sa place.

C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, je me voyais justement partir dans le monde et faire partie des solutions, donc ce stage-là est vraiment comme une initiation à la coopération internationale [...] Ça m'a permis de créer un lien très très fort avec le Sénégal. Maintenant, ça fait partie de moi , commente une participante au stage de 2018, Camille-Amélie Koziej Lévesque.

Pour d'autres, le stage final est la raison principale qui les a motivés à s'inscrire au certificat.

Mireille Claveau, étudiante au certificat en coopération internationale. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Ce qui m'a attirée, c'est vraiment le stage final parce que je n'ai jamais fait de coopération internationale, malgré le fait que j'avais beaucoup voyagé. Je trouvais que ça manquait dans mon bagage personnel , conclut une étudiante et participante au stage au Sénégal, Mireille Claveau.

D’après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier