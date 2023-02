À 75 ans, Judith Stein est une légende du burlesque

À notre époque, quand c'était un travail, une profession, vous vieillissiez généralement entre 45 et 50 ans [...] C'était un jeu de jeunes femmes.

Ce week-end, Judith Stein était de passage à Whitehorse pour interpréter l'un de ses numéros préférés dans le cadre du Camp Fantasy Burlesque. La septuagénaire avait l’habitude de se produire régulièrement au Yukon, il y a de cela quelques décennies.

Je ne me définirai jamais [comme une artiste] burlesque. Je suis une strip-teaseuse [...] c'est un numéro, je suis en fait une fille très gentille , plaisante-t-elle.

Judith Stein avait l’habitude de se produire régulièrement au Yukon, il y a de cela quelques décennies. Photo : Radio-Canada / Virginie Ann

Vêtue d’un costume aux couleurs de l’arc-en-ciel, et tenant un parapluie assorti, elle a montré ses meilleurs mouvements au son de la chanson Sam, You Made the Pants Too Long de Barbra Streisand. Burlesque oblige, le numéro a inclus un effeuillage, et le fait d’assumer son corps vieillissant dans une société obnubilée par la jeunesse et la beauté.

« Les seins sont un peu plus bas, les cuisses remuent un peu, j'ai des rides sur le visage, tant pis, j'ai réussi. » — Une citation de Judith Stein

Judith Stein confie aimer être plus âgée. Il y a une certaine sagesse. Je me sens bénie et c'est comme... 75? Meh! Et le fait qu'ils continuent de me payer pour me déshabiller, je trouve ça extrêmement drôle.

Après avoir commencé à danser au début de sa vingtaine, l'artiste a fait une pause autour de la quarantaine. En 2010, après plus de 20 ans de retraite, elle s'est retrouvée happée par le milieu pour quelques festivals et représentations.

La plupart des strip-teaseuses de ma génération, nous n'avons pas eu de cours de théâtre ou de danse [...] On est montées sur scène, on s’est débrouillées. J’en savais assez pour pointer mes orteils et avoir de jolies mains.

L'artiste burlesque Chérie Coquette en costume de scène. Photo : Jonathan-Serge Lalande

Une artiste burlesque locale, Chérie Coquette, affirme que le manque de clubs de strip-tease à Whitehorse amène les gens à supposer que le burlesque est strictement du strip-tease. Ils entendent strip-tease, et pensent au travail du sexe. C'est du théâtre , nuance-t-elle.

Du théâtre où vous vous déshabillez de manière très artistique. Oui, nous sommes des strip-teaseuses et je n'ai pas de préjugés contre ce mot, mais en même temps, quand les gens [ont des préjugés], je leur dis juste "venez voir mon spectacle!"

Chérie Coquette dit qu’elle et d’autres jeunes artistes sont inspirées par Judith Stein qui mentore désormais la jeune génération.

La Britanno-Colombienne n'hésite pas à partager son meilleur conseil. [En fait] c'est une histoire de divertissement, tu peux être drôle, tu peux être ridicule. [...] J’ai la chance d'être une strip-teaseuse de 75 ans, et cela m'étonne toujours!

Avec les informations de Virginie Ann