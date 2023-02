Percé espère ouvrir bientôt de nouvelles places en service de garde à Val-d’Espoir

Il s'agit d'un projet-pilote de trois ans maximum qui vise à ouvrir 6 à 12 nouvelles places sur le territoire. C'est le CPE La Belle Journée situé à Chandler qui en a fait la demande.

L'idée est de proposer un service de garde de type familial, mais installé dans un établissement. Depuis la dernière année, le gouvernement du Québec autorise ce type de CPE pour combattre la crise du manque de places en garderie. On a pris la balle au bond parce qu’on remarque que c’est de plus en plus difficile pour les éducatrices d’ouvrir dans leur résidence , explique la mairesse de Percé Cathy Poirier.

Le projet-pilote n'est pas encore officiel puisque la résolution sera à l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 février.

Si l'idée est entérinée par le conseil municipal, il y aura des travaux mineurs à réaliser, sans doute en avril, avant de pouvoir accueillir les enfants dans le local. Il faudra construire un terrain clôturé pour les espaces extérieurs. Aussi, on va regarder s’il y a des modifications à faire au local comme adapter les toilettes pour qu’elles soient accessibles aux enfants , mentionne l’élue.

Par ailleurs, si le projet-pilote rencontre le succès espéré, Cathy Poirier affirme qu'un deuxième local en service de garde en milieu familial à Cap-d'Espoir, cette fois-ci, pourrait être ouvert dans le centre communautaire.

« Ce sont des locaux très grands et lumineux qui sont super intéressants. Ils demandent très peu de travaux supplémentaires pour les aménager convenablement et ils possèdent tous les deux une cuisine. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

Selon Cathy Poirier, ce second local devrait pouvoir accueillir entre 6 et 12 enfants également. Dans le meilleur des mondes, on pourrait avoir 24 nouvelles places en garderie pour les résidents du coin d'ici l'automne si tout se déroule bien , lance-t-elle.

La Ville a déjà prévu 30 000 dollars lors de son dernier exercice financier pour mettre sur pied ces deux projets de garderie.