Les Mulvey Street Maniacs soudés par l’amitié et le violon

Logan Picton, guitariste et violoniste, confie d’ailleurs jouer dans plusieurs groupes cette année au Festival du Voyageur. Comme joueur de violon, je suis avec huit groupes cette année et je joue 35 sets de musique .

Logan Picton est le violoniste du groupe Mulvey Street Maniacs. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Si le Festival du Voyageur est un rendez-vous incontournable pour les familles et les amis, il l’est aussi pour les artistes.

Les membres du groupe Mulvey Street Maniacs en profitent pour découvrir de nouveaux groupes, rencontrer d’autres artistes et tisser des liens au-delà du Manitoba.

Je n’ai pas assez de temps pour aller voir les artistes de Winnipeg à Winnipeg. Cela me permet d’aller les voir étant donné que je suis déjà au Festival pendant toute la semaine. (...) Cela permet de rencontrer des gens et de former de nouvelles amitiés , explique Logan Picton.

L’amitié est importante pour les membres du groupe, né à la suite du décès d'un ami il y a 10 ans.

On voulait faire un concert pour lui, pour sa famille et on a aimé chanter des chansons ensemble. Alors on a continué. C'est tellement triste, mais des amitiés se sont formées et renforcées suite à tout ça. On voit encore sa famille, même ses cousins. Moi je suis dans un groupe avec ses cousins maintenant , confie Logan Picton.

Les Mulvey Street Maniacs seront en concert les vendredi 24 février à la cabane à sucre et le samedi 25 février à la tente Forest, dans le parc du Voyageur.