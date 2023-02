La rencontre portant sur la pénurie de logements à Rimouski rassemblait élus, entrepreneurs et représentants de la Ville. Elle s’est bien déroulée, selon ses organisateurs, mais impossible de savoir la teneur des discussions.

Annoncé comme important, ce sommet du logement réunissait entre autres la députée de Rimouski Maïté Blanchette Vézina, le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Rimouski-Neigette Jean-Nicolas Marchand, de même qu’une dizaine d’entrepreneurs en construction.

L’objectif était d'identifier les enjeux et les solutions possibles pour atténuer la pénurie de logements à Rimouski. En 2022, le taux d’inoccupation des logements s’établissait à 0,4 %, en plus du prix des loyers qui ne cesse d’augmenter année après année.

Pour la députée, cette rencontre était un moment pour que les entrepreneurs puissent partager leurs enjeux, les freins qui font qu’il y a peut-être moins de logements qui peuvent se construire actuellement, puis comment trouver des solutions .

Beaucoup d’enjeux ont été soulevés, selon Jean-Nicolas Marchand, que ce soit les taux d’intérêt, le coût de construction d'une porte, la réglementation municipale…ça a pris plusieurs angles .

Le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il a également été question selon lui du plan de lutte contre la pénurie de logements de la Ville de Rimouski, plan qu’il qualifie d’ excellent . Maintenant, il reste des choses qui peuvent être bonifiées , ajoute le directeur général.

Prochaine étape? On a convenu de se rencontrer et de voir ce qu’on pourrait faire dans nos cours respectives , répond Maïté Blanchette Vézina.

Ça a l'air qu'on ne peut rien dire , déplore un invité

Pas de commentaires , jette l’un, non merci , souffle l’autre. Ça a l'air qu'on ne peut rien dire, lance un entrepreneur en construction. On n'a rien à dire officiellement parce qu’on ne sait pas quoi dire.

Il n’a en effet pas été possible d’obtenir la version des entrepreneurs présents à cette réunion. Interpellés à la sortie de cette rencontre, certains ont mentionné qu'ils n'avaient pas le droit de parler aux médias .

C'était à la suggestion de la députée Maïté Blanchette Vézina, qui a plus tard expliqué qu'elle voulait que les entrepreneurs puissent s'exprimer librement pendant la réunion, sans craindre que leurs propos percolent dans les médias.

La députée de Rimouski et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Maïté Blanchette Vézina. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

C’était une rencontre privée , rappelle la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. On a suggéré aux gens de dire ''on préfère contrôler ce qui va sortir''.

Avec la collaboration de Sophie Martin