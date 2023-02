Des coupes forestières prévues au coeur d’une aire protégée à Rouyn-Noranda

Plus de 180 riverains des lacs Opasatica et Évain à Rouyn-Noranda dénoncent une décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts de permettre des coupes forestières sur le site d’une aire pourtant protégée depuis 2008.

C’est un peu plus de 550 hectares de forêt qui doivent être coupés selon les plans du Ministère que nous avons pu consulter. Les coupes visent pratiquement tout le territoire entre les lacs Opasatica et Évain, soit exactement le secteur qui avait été protégé notamment puisqu’il s’agit d’une aire de confinement du cerf de Virginie.

J’ai passé plusieurs nuits sans dormir , nous dit une résidente du secteur, Sylvie Ippersiel, qui fait partie d’un groupe de citoyens qui s’étaient battus en 2008 afin d’éviter des coupes forestières dans le secteur. C’est à ce moment que le secteur avait finalement été identifié comme aire protégée.

On était convaincus que c’était un dossier réglé. Ce n'était pas le cas , mentionne-t-elle, découragée de devoir recommencer la bataille.

La portion encadrée en rouge représente l'aire qui est protégée. On constate que les coupes projetées (en vert) englobent la presque totalité de l'aire protégée. Photo : Capture d'écran : site web du Ministère de l'Environnement (à gauche) et lettre du groupe d’opposition aux coupes forestières – lacs Olier – Évain - Opasatica

Les coupes projetées doivent aussi avoir lieu à proximité de la Réserve de biodiversité Opasatica. Sur le site internet du ministère de l’Environnement, on peut y lire que la gestion de la réserve de biodiversité devrait être réalisée prioritairement de manière à protéger ses écosystèmes ainsi que les espèces présentes qui en dépendent, de sorte que les processus qui régissent leur vie se poursuivent. L’absence de toute forme de coupe forestière favorisera cette résilience .

Ce que je trouve assez paradoxal, c’est qu’on parle au niveau gouvernemental de la protection des lacs, de la protection des zones humides, de la protection des marais. Je ne sais pas trop quelle catégorie de citoyens on est pour que tout à coup, on décide de tout saccager. On est pas dans le ton du message qu’on veut véhiculer par rapport aux changements climatiques .On est complètement à côté de la plaque , exprime Louis Paré, un riverain du lac Opasatica, qui a aussi fait partie des négociations en 2008.

On était d’un côté de la table, les résidents de notre association, et face à nous, il y avait un représentant de l’entreprise et un représentant du Ministère. Le Ministère et l’entreprise contre les citoyens, on a vraiment encore cette impression. On n'a pas l’impression que le Ministère agit pour les citoyens, on dirait qu’il agit pour les entreprises , ajoute M. Paré.

Plusieurs sentiers utilisés à l'année par certains résidents sont actuellement visés par les coupes forestières. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

On dénombre plus de 500 chalets et résidences aux abords du lac Opasatica. Daniel Mantha y habite depuis 1961. Comme le terrain est très vallonné, il craint que les coupes forestières menacent les lacs dans le secteur, d’autant plus que plusieurs riverains consomment encore l’eau du lac. Il estime que la qualité de l’eau s’est déjà dégradée au fil des ans.

À 300 pieds, tu voyais le fond du lac, tu voyais les poissons se promener. Aujourd’hui, dans trois pieds d’eau, tu ne te vois même plus les pieds à cause des coupes de bois qu’il y a eu tout le tour du lac. Ne va pas en ajouter plus , souligne M. Mantha, jugeant que l’argument financier ne tient pas la route.

Il y a pas d’argent à aller faire là, il y a du petit sapin, quelques beaux épinettes et du cèdre, mais du cèdre, ils (l'industrie forestière) n'en veulent pas. Ils vont tout détruire l’habitat du chevreuil pour quelques tiges de bois. Ils viennent ici parce que c’est une zone proche, pour deux semaines d’ouvrage mais faire un gâchis pour des années , estime-t-il.

La forêt à gauche du chemin de la Baie verte est visée par les coupes forestières. Le lac Opasatica et les maisons se trouvent à droite du chemin. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Des coupes dans les sentiers pédestres Opasatica

Les sentiers pédestres Opasatica, dont la Ville et Tourisme Rouyn-Noranda font d’ailleurs la promotion sur leurs sites internet, sont au cœur du projet de coupes forestières. Une situation qui en inquiète aussi plusieurs.

On nous a dit que 30 mètres de chaque côté du sentier serait protégé, mais la vue va être détruite quand même. On s’entend qu'on est sur les haut des montagnes. Récréotouristiquement parlant, c’est dégueulasse! , affirme Sylvie Ippersiel.

Lors de notre passage, nous avons pu apercevoir de nombreuses pistes de chevreuils en forêt. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les sentiers pédestres Opasatica ont été créés il y a près de 40 ans par José Mediavilla. Et encore aujourd’hui, c’est lui qui s’occupe de l’entretien chaque semaine.

Quand j’ai vu la carte, j’ai été un peu ébranlé parce que ça fait une dévastation si jamais ils coupaient tout comme on voit sur la carte. Ce serait peut-être un désastre , nous a d’abord raconté José Mediavilla, qui a récemment appris la nouvelle.

Je ne suis pas contre la coupe elle-même, mais c’est plus la façon dont la coupe va se faire et la durée de la coupe , a-t-il poursuivi. L’important, pour lui, est que le Ministère soit transparent et explique les raisons de ces coupes forestières.

José Mediavilla, fondateur des sentiers Opasatica. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le Ministère restait muet

Nous avons tenté d’obtenir des explications auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts depuis vendredi dernier, mais au moment d’écrire ces lignes, nous n’avions toujours obtenu aucune réponse.

Le député de Rouyn-Noranda - Témiscamingue, Daniel Bernard, nous a fait savoir qu’il s'agit du début du processus de consultations et qu’il compte suivre de près le dossier.

Les représentants du Ministère vont éventuellement les rencontrer (les riverains) pour les entendre et trouver des pistes de solution , nous a-t-il écrit, tout en précisant que les entreprises apportent souvent des modulations pour accommoder.

Plusieurs riverains du secteur comptent se rendre au conseil municipal de Rouyn-Noranda lundi soir pour demander aux élus de prendre position en leur faveur dans ce dossier.