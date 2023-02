Une loi pour le droit à la déconnexion réclamée par le Jeune Barreau de Québec

C’est un enjeu qui préoccupe énormément et dont on parle de plus en plus , soutient Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune Barreau de Québec.

C’est à la suite d’un sondage mené auprès de 968 jeunes avocats de partout dans la province que l'organisme dit souhaiter faire avancer les choses.

Sept personnes sondées sur dix ont exprimé leur accord avec l’idée que le gouvernement légifère pour encadrer le droit à la déconnexion , explique-t-elle.

« Si c’est une nouvelle loi que ça prend pour préserver notre santé mentale collective, agissons! » — Une citation de Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune Barreau de Québec

Toujours selon ce sondage mené par cet organisme à but non lucratif, 50 % des répondants soutiennent ressentir des pressions pour demeurer connectés en dehors des heures régulières de travail. Ils sont 80 % à avouer consulter leurs messages sur leur téléphone intelligent en dehors des heures normales de travail et 60 % à ne pas l'éteindre pendant les vacances.

Une problématique qui s’est accentuée avec l’accroissement du télétravail, constate l’avocate qui représente l’organisme fondé en 1914 et qui représente 1600 membres.

Me Chloé Fauchon représente un organisme qui contribue à l'épanouissement des jeunes avocats de la région de Québec. Photo : Gracieuseté - Anne-Marie Desmarais

Depuis la pandémie, il n’y a plus que les courriels à gérer. Il y a en plus les messages textes et le clavardage sur les plateformes collaboratives comme Teams. Avec les notifications qui s’accumulent, il est de plus en plus difficile de décrocher. dit-elle.

Une telle réglementation est déjà présente dans d’autres provinces canadiennes comme l’Ontario et dans certains pays d’Europe, comme la France et la Belgique.

Afin d’ajouter du poids à sa demande au gouvernement, le Jeune Barreau de Québec fait front commun avec d’autres organisations, dont la Jeune Chambre de commerce Montréal qui, en juin 2022, publiait une lettre ouverte pour encourager les organisations à se doter d’une politique de droit à la déconnexion formelle, tout en demandant à la classe politique québécoise de se pencher sur cet enjeu.

« On fait un pas vers l’avant avec une proposition un peu plus ferme. » — Une citation de Me Chloé Fauchon, présidente du Jeune Barreau de Québec

Le Jeune Barreau de Québec réclame que cette loi impose l’obligation à tout employeur d’adopter une politique et qu’elle soit établie en concertation entre les employés et la direction plutôt que de façon unilatérale. Trois quarts des répondants au sondage croient que les employeurs récalcitrants, soit qui ne respectent pas le droit à la déconnexion de leurs salariés, devraient être sanctionnés.

On souhaite que les heures normales de travail soient définies , ajoute-t-elle. Le fait de procéder par politique au sein de chaque organisation permet, selon nous, de respecter la réalité propre à chaque secteur et d’avoir une certaine souplesse.

Afin de faire cheminer le dossier dans l’arène politique, le regroupement de jeunes avocats a rencontré la député Sylvie d’Amours dans le cadre des Rencontres actions jeunesse organisées par Force jeunesse. Ils souhaitent qu’elle portera le dossier jusqu’au bureau du ministre du Travail Jean Boulet et qu’ils obtiendront une rencontre avec lui.

Pas d’urgence pour le ministre

Par communiqué, le ministre du Travail Jean Boulet convient que le télétravail peut apporter une confusion entre le travail et la vie privée, ce qui peut mener à des enjeux liés à la déconnexion en dehors des heures de travail.

Le ministre du Travail Jean Boulet ne compte pas légiférer, pour l'instant. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Il rappelle que la Loi sur les normes du travail protège déjà les horaires de travail, la durée de travail, le temps de repos et la rémunération. En 2021, son ministère a recensé plus de 15 000 conventions collectives et aucune clause sur la déconnexion n’a été répertoriée.

« À ce stade-ci, il n’est pas opportun de légiférer afin d’obliger l’adoption d’une politique sur le droit à la déconnexion. » — Une citation de Jean Boulet, ministre du Travail du Québec