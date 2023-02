École des entrepreneurs du Québec à Alma : 400 entrepreneurs soutenus en un an

Depuis que le campus régional de l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) a ouvert ses portes il y a un an au centre-ville d'Alma, près de 400 entrepreneurs ont été accompagnés en mode virtuel et en présentiel.

Le huitième campus du genre au Québec a officiellement été inauguré lundi matin en présence de partenaires, d'employés ainsi que de plusieurs entrepreneurs qui ont obtenu son soutien. Parmi eux, la copropriétaire de Design Essentiel, Andrée-Anne Chabot-Pellicelli, a partagé quelques moments clés de son expérience avec l’ ÉEQ .

Andrée-Anne Chabot-Pellicelli (à gauche), a beaucoup apprécié son expérience avec l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Elle a suivi huit modules de formation au campus d’Alma, à raison d'un par semaine pour mieux développer son entreprise de décoration d’intérieur et de création de meubles en bois massif.

Comme je ne suis pas originaire de la région, c’est difficile de savoir où aller chercher les ressources. Maintenant, la formation est terminée, mais les ressources, elles, vont me rester , a-t-elle mentionné.

Différentes activités de développement sont offertes : formations, ateliers, activité de réseautage, cohorte d’entrepreneurs, webinaires, etc. La mission de l’organisation est de miser d’abord et avant tout sur le développement des compétences et des aptitudes.

Une quarantaine de personnes étaient présentes à l'inauguration. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une école différente

Le directeur général de l’ ÉEQ , Michel Fortin, mise sur la complémentarité de son organisation pour l’écosystème dans lequel il prend place.

Oui, nous sommes une école, mais différente des autres. Nous sommes un organisme à but non lucratif financé par des ministères économiques , indique celui qui croit que l’ ÉEQ vient compléter l’offre déjà existante sur le territoire notamment le soutien de la SUITE entrepreneuriale Desjardins, qui incube de jeunes entreprises.

Originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Michel Fortin se réjouit de pouvoir redonner aux entrepreneurs d’ici, lui qui a d’abord été propriétaire d’une entreprise avant de quitter la région.

J’avais bénéficié de programmes gouvernementaux qui existent toujours et c’est un peu cette volonté [qui me guide] de vouloir vraiment amener les entrepreneurs à se surpasser et à réussir parce que j’étais passé à travers différentes épreuves que j’avais vécues avec mon entreprise et ça m’a permis de pouvoir mieux les accompagner, mieux comprendre leur réalité , explique-t-il.

La directrice générale ajointe de l'École des entrepreneurs du Québec, Tracy Ann Powers, le directeur général, Michel Fortin, la directrice régionale, Karine Jean, et l'administrateur Dominique Privé sont heureux de l'ouverture du campus à Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’ ÉEQ est allée en appel de propositions pour déterminer les régions qui hériteraient d'un campus.

Nous ne voulions pas nous imposer. On voulait que la région nous veuille en quelque sorte pour être en complément à l’écosystème déjà en place , précise Michel Fortin.

Les entrepreneurs désirant bénéficier des activités de développement doivent défrayer certains montants. La majorité d’entre eux sont à la tête d’entreprises qui possèdent un chiffre d'affaires de moins de 2,5 millions de dollars et possèdent 20 employés et moins.

Depuis la création de l’ ÉEQ , près de 19 000 entrepreneurs ont été accompagnés, soit une moyenne annuelle de près de 500 entrepreneurs par campus.