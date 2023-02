Dès le mois de juin, la scierie compte transférer ses opérations forestières du secteur Manic-5 au secteur Outardes, situé sur le long de la rivière aux Outardes.

Un travailleur s'active à la scierie des Outardes de Produits forestiers Résolu. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce lieu, situé plus à l’ouest, permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de coupe forestière.

Pour le secteur Manic-5, on transporte le bois avec des camions d’une plus petite taille. Avec le nouveau secteur de récolte, on va pouvoir opérer avec une machinerie différente. On va être capable de travailler avec [des camions de plus grande taille], ce qui va nous permettre d’amener un peu plus de fibres à la scierie. Nous serons capables de transformer plus de bois , explique le directeur principal des Affaires publiques et relations gouvernementales de Produits forestiers Résolu, Louis Bouchard.

Le directeur principal des Affaires publiques et relations gouvernementales de Produits forestiers Résolu, Louis Bouchard. Photo : Produits forestiers Résolu

Protection du caribou : PFR n’est pas inquiète

Depuis qu'Ottawa a annoncé la recommandation d'un décret de protection pour les parties non protégées de l'habitat essentiel du caribou boréal, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) appréhende la perte de milliers d’emplois liés à la forêt dans les régions du Québec.

Après des consultations auprès des Premières Nations et après avoir demandé des données au gouvernement de François Legault, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, est d'avis que le maintien des hardes québécoises est improbable dans les conditions actuelles. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / LeFion

Malgré le contexte où le fédéral pourrait agir pour protéger l'espèce, Louis Bouchard est persuadé que Produits forestiers Résolu pourra poursuivre ses activités.

On a toujours été d’avis qu’il n’y avait pas d'incompatibilité entre l’industrie forestière et la préservation de la biodiversité. C’est ce qu’on [tente de] démontrer aux autorités fédérales et provinciales , affirme-t-il.

« Avec la nature et le territoire qu’on a au Québec, je pense qu’il y a moyen de préserver la biodiversité sans que ça soit incompatible avec la foresterie [...] Il faut continuer à investir dans nos opérations. » — Une citation de Louis Bouchard, directeur principal des Affaires publiques et relations gouvernementales de Produits forestiers Résolu

Une Municipalité en croissance

Louis Bouchard indique que la majorité des nouveaux employés doivent provenir du Maroc.

On a peut-être entre 10 et 12 employés en provenance du Maroc qui vont être capables de combler ces besoins en matière de main-d'œuvre. Il y a aussi un employé qui vient de France. Évidemment, on continue et on priorise toujours le recrutement local, mais on pige, au besoin, dans nos banques internationales , ajoute-t-il.

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, se réjouit de l’arrivée de travailleurs étrangers à la Scierie des Outardes.

Il admet que sa Municipalité aura des difficultés à fournir un logement à ces travailleurs cette année. Il indique que son administration compte tout de même travailler pour loger les familles des travailleurs un peu plus tard.

On va se préparer pour les familles qui vont arriver plus tard. Ils ont des contrats de trois ans, donc tant mieux si on peut garder quelques familles [dans notre Municipalité]. On est en train de travailler fort pour développer de nouveaux terrains, des espaces de construction pour des mini fermettes ou des résidences , raconte Julien Normand.

Le maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand. (Pĥoto d'archives) Photo : Radio-Canada

Julien Normand précise que la population de Pointe-aux-Outardes est en croissance.

Selon les données du dernier recensement de Statistique Canada, la population de Pointe-aux-Outardes était de 1434 personnes en 2021. En 2016, elle était de 1332. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Un peu plus de 150 personnes travaillent présentement à la Scierie des Outardes.

Le président de la section locale 22 du syndicat Unifor, Bernard Plante, précise qu’il représente 145 de ces personnes.

Avec une convention collective renouvelée récemment, il considère que les conditions de travail qui attendent ces nouveaux travailleurs sont bonnes.