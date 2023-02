Transition difficile pour le nouveau site de la SAAQ

Plusieurs citoyens rencontrés ce matin à Sherbrooke par Radio-Canada Estrie n’ont pas pu avoir accès au nouveau portail SAAQ clic, lundi en matinée. On est allés en ligne ce matin et c’était impossible [d’y accéder]. Le système avait crashé , fait savoir un citoyen rencontré ce matin dans l’une des succursales de la SAAQ de Sherbrooke. On a essayé sur plusieurs plateformes, plusieurs ordis, mais impossible.

Ralentissement des services pendant un mois

Du 26 janvier au 19 février, seuls les services de la SAAQ jugés indispensables étaient offerts pour permettre de convertir plus de 10 milliards de données , informait la SAAQ sur son site internet. Un ralentissement qui rendait impossible de pouvoir effectuer des transferts d’immatriculation, notamment.

La mise en place ratée du nouveau système, lundi matin, a poussé plusieurs personnes à se déplacer en succursale. C’est juste dommage qu’il n’y ait pas d’autres alternatives , renchérit Sandrine Bédard, une étudiante interrogée par Radio-Canada Estrie. Je suis en mi-session. J’ai des frais de scolarité à payer et des devoirs à faire. J’ai un cours ce soir et je ne sais même pas si je vais réussir à passer. Et ça fait deux heures que j’attends.

Même son de cloche du côté de Manon Lavigne, qui doit faire immatriculer une roulotte depuis un mois. Sans plaque, tu ne peux pas avoir des assurances. Alors, dans ce cas-là, on prie pour que le garage ne passe pas au feu. Ils auraient pu arranger [le ralentissement des services] autrement. Pour qu’on puisse faire ça avec des papiers, par exemple, et qu’ils l’ajoutent dans le système. Il y a de gros manques.

Un portail numérique pour faciliter les démarches des automobilistes

Le portail SAAQ clic, disponible à compter de lundi, permet de remplacer un permis de conduire, d'obtenir un certificat d’immatriculation ou d'imprimer son dossier de conduite, et ce, sans avoir à se déplacer dans une succursale de la SAAQ ni à téléphoner à l'un de ses représentants.

Pour bénéficier de ces services en ligne, les clients devront créer un compte au préalable grâce au Service d’authentification gouvernementale. Il faudra se munir du numéro d’assurance sociale, de la carte d’assurance maladie, du permis de conduire et du numéro d’avis de cotisation délivré par Revenu Québec.

« C’est une question de sécurité, on veut s’assurer que lorsqu’on identifie quelqu’un, ce soit la bonne personne » — Une citation de Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience employé de la SAAQ

Par exemple, il ne sera plus nécessaire de se déplacer à un comptoir pour un transfert de propriété d’un particulier à un autre. Si vous achetez un véhicule auprès d’un particulier sur un site web, peu importe, vous pourrez faire cette transaction-là en ligne.

Au total, il s’agit de 50 nouveaux services disponibles en tout temps et déployés de manière graduelle [...] D’autres services seront ajoutés au cours des prochains mois . La SAAQ informe qu’il y aura une période de rodage, qui devrait durer environ trois mois, notamment pour permettre au personnel de se familiariser avec les nouveaux outils.

Le gouvernement a déboursé 458 millions de dollars pour réaliser SAAQ clic.

Avec les informations de Guylaine Charette