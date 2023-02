La « vengeance redoutable » d’Huguette pour conclure C’est comme ça que je t’aime

L’auteur, qui a terminé l’écriture de ce nouveau chapitre dimanche soir, promet une conclusion satisfaisante aux mystères en suspens de la série, mais surtout la vengeance impitoyable d’Huguette Delisle (Marilyn Castonguay), un personnage qui a tout perdu à la fin de la deuxième saison.

L’histoire ne pouvait pas se terminer comme ça! s’exclame-t-il en entrevue. Huguette perd tout à la fin de la saison 2. Et la saison 3 va raconter l’histoire de sa vengeance, un an plus tard, à l’été de 1976. Huguette va se venger, et sa vengeance sera redoutable!

Une incursion dans la métropole ?

La série, qui allie nostalgie des années 1970, comédie absurde et violence sanguinolente, va renouer avec ses principaux personnages. Les caïds de Sainte-Foy seront appelés à se frotter au crime organisé une dernière fois, et se rendront peut-être même à Montréal pour traquer l’envahisseur .

Il y a beaucoup de drôlerie, et il y a beaucoup d’action, mais il y a aussi de la tendresse dans la saison 3, soutient François Létourneau. Je pense que ça va être une belle conclusion à la série.

François Létourneau est le scénariste de «C'est comme ça que je t'aime». Photo : Radio-Canada

C’est comme ça que je t’aime a connu un grand succès au Québec – sa deuxième saison a été couronnée de 10 trophées aux prix Gémeaux –, mais également à l’international. Il s’agit de la première fiction télévisuelle canadienne à avoir été sélectionnée à la Berlinale. La série a aussi été vendue aux États-Unis, en Israël, en France et en Espagne, notamment.

Cette troisième saison sera coréalisée par François Létourneau et Patrice Robitaille, qui tiennent tous les deux des rôles dans la série. Elle est produite par Joanne Forgues et Catherine Faucher des Productions Casablanca.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.