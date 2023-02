L'augmentation du nombre de places est le résultat d'un travail collectif entre le ministère et les responsables des services de garde, croit Geneviève Blanchard, conseillère stratégique à l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Depuis longtemps, le réseau était prêt à créer ces places-là. On voit qu'avec la volonté politique, la machine est repartie! Bientôt, on va pouvoir répondre à chaque besoin de chaque famille au Québec , a-t-elle affirmé.

L'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) se réjouit également de l'ajout de nouvelles places, mais son président, Samir Alahmad, rappelle que le recrutement et la rétention du personnel demeurent un problème.

Ce sont de très bonnes nouvelles, mais en même temps, on a un défi de taille. C'est la main-d'œuvre, et on ne peut pas passer à côté de ça , a souligné le président de l' AGPQ , Samir Alahmad.

Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec, est notamment propriétaire de la garderie Les Babioles, à Blainville. Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

Le président de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI), David Haddaoui, estime pour sa part qu'il est d'autant plus important que le gouvernement accélère ses efforts pour convertir massivement les garderies non subventionnées en places subventionnées, tel que promis en campagne électorale.

Il faut continuer le grand chantier de la conversion, parce que c'est la seule solution. C'est quand même 33 000 enfants qui sont sur la liste d'attente , a-t-il fait valoir.

Milieu familial : On a arrêté l'hémorragie , dit la ministre Roy

En entrevue à ICI RDI, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a par ailleurs précisé lundi que les pertes subies ces dernières années par la fermeture de services de garde, principalement en milieu familial durant la pandémie, ont été comblées.

La ministre de la Famille, Suzanne Roy Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pendant la période pandémique, les gens gardaient chez eux. On évitait les contacts sociaux et donc plusieurs milieux de garde ont fermé. Mais c'est près de 2000 nouvelles places qui se sont ouvertes en milieu familial dans la dernière année et on a ajouté une initiative qui est super porteuse : celle des services de garde en communauté et en entreprise , a précisé la ministre.

C'est surtout dans le milieu familial que nous avons perdu des places ces dernières années. On a arrêté l'hémorragie et, maintenant, on est rendus dans le positif , a-t-elle ajouté.

La ministre se dit consciente que la question de la main-d'œuvre représente tout un défi. À ce titre, elle assure que la rétention, la formation et la qualification des éducatrices vont bon train.

Elle estime également que les différentes mesures destinées à réduire la bureaucratie au sein du ministère de la Famille, une demande soumise par des associations de garderies comme l' AQCPE , portent leurs fruits.