Accusé d’avoir causé la mort d’un automobiliste, en sens inverse sur l’autoroute

L'identité des personnes impliquées dans la collision mortelle survenue dimanche soir à Stoneham est maintenant connue, et l'une d'elles fait face à des accusations graves.

Falanka-Yves Kiona, 52 ans, a comparu lundi au palais de justice de Québec pour répondre à deux chefs d'accusation, soit de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort.

Selon la police, c'est lui qui était au volant du véhicule qui a emprunté l'autoroute Laurentienne en sens inverse, avant de percuter un autre automobiliste.

L'autre conducteur est mort. Il s'agit de Dominique Gauthier qui était âgé de 47 ans.

Dominique Gauthier, 47 ans Photo : Gracieuseté

M. Gauthier était chef à la pizzéria Milano, un restaurant situé à Québec.

Il reste détenu

Falanka-Yves Kiona a comparu par téléphone du quartier général de la Sûreté du Québec, sur le boulevard Pierre-Bertrand.

Selon la police, le conducteur fautif roulait en direction nord, sur les voies de circulation menant vers le sud, lorsque la collision est survenue à la hauteur du boulevard du Lac, vers 21 h 30.

La procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Valérie Bélizaire-Joseph s'est opposée à la remise en liberté de Kiona.

La procureure du DPCP, Me Valérie Bélizaire-Joseph Photo : Radio-Canada

Elle a soulevé la gravité des infractions et l'intérêt public pour justifier la détention de l'accusé pendant le processus judiciaire.

M. Kiona, qui était représenté par Me Nicolas Déry du Bureau de l'aide juridique, doit revenir devant le tribunal mercredi.

Il pourrait alors demander une enquête sur remise en liberté. La poursuite a déjà annoncé que de nouvelles accusations pourraient être portées, sans en dévoiler la nature.

Falanka-Yves Kiona a subi des blessures mineures dans la collision, et la police a obtenu des échantillons sanguins lors de son passage à l'hôpital.

Leur analyse déterminera le taux d'alcool du suspect et pourrait alimenter la preuve de la poursuite.

M. Kiona, qui a quelques antécédents judiciaires mineurs, en est à un premier passage à la Cour criminelle pour des accusations liées à la conduite automobile.

Premier sur place

Kevin Forget a tenté de porter secours à la victime. Photo : Radio-Canada

Le secouriste Kevin Forget est arrivé sur les lieux quelques minutes après l'accident, lundi soir.

Il a tenté de porter secours à Dominique Gauthier.

Je me suis identifié comme secouriste , dit-il. La victime était inconsciente, coincée dans la voiture. J'ai demandé à un passant d'immobiliser sa tête.

Selon ses dires, il n'aurait pas eu besoin de porter assistance à Falanka-Yves Kiona, qui est sorti de lui-même de l'habitacle de son véhicule.

Il a administré les soins de base à Dominique Gauthier, en attendant l'arrivée d'une ambulance.

Malheureusement, on pouvait pas la sortir [la victime], on pouvait pas la bouger à cause qu'elle était immobilisée dans le véhicule.

Une fois les secours arrivés, Kevin Forget dit avoir été surpris de l'attitude de Falanka-Yves Kiona, sur les lieux du drame.

« Il n'avait pas l'air d'être conscient de ce qui se passait, qu'il venait de faire un face-à-face, qu'il venait potentiellement d'enlever la vie de quelqu'un. » — Une citation de Kevin Forget

Deuxième cas similaire

La mort de Dominique Gauthier s'ajoute à celle d'un conducteur de 59 ans, survenue dans des circonstances similaires la semaine dernière.

Un conducteur dans la vingtaine a percuté le véhicule de Mario Fleury alors qu'il roulait à contresens, sur l'autoroute Robert-Bourassa.

M. Fleury a succombé à ses blessures et la police soupçonne le conducteur fautif de conduite avec facultés affaiblies.

Le jeune homme a cependant subi des blessures graves et son état n'a toujours pas permis de procéder à son arrestation.

Deux femmes qui prenaient place dans les véhicules ont également été blessées.

