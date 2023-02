Québec doit renoncer à baisser les impôts, selon des organisations jeunesse

Même si les jeunes tiraient leur part du gâteau [...], ce n'est pas une bonne politique publique , résume Simon Telles, président de Force jeunesse, une organisation qui défend les droits et les intérêts des jeunes du Québec.

Ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est le vieillissement de la population, c'est la crise climatique et pour faire face à ces défis-là, ce n'est pas en donnant des baisses d'impôts pendant les prochaines années qu'on va y arriver , ajoute M. Telles.

C’est d’ailleurs le message que Force jeunesse entend marteler durant les Rencontres action jeunesse qui se tiennent à Québec jusqu’à mercredi.

Une trentaine d’organisations de jeunes issus de différents milieux – étudiant, juridique, santé, justice et autres – participent à l’événement. Une quarantaine de rencontres avec de hauts fonctionnaires ainsi que des députés, ministres et chefs de partis d’opposition sont prévues.

Bien qu’il ait été sollicité, le ministre des Finances, Eric Girard, n’a pas planifié de rencontre avec Force jeunesse. M. Telles espère néanmoins que son message contre les baisses d’impôts à venir sera entendu.

« On espère que ça va se traduire dans le prochain budget. » — Une citation de Simon Telles, président de Force jeunesse

Simon Telles, président de Force jeunesse Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

Par écrit, le cabinet du ministre Eric Girard indique que ce dernier a récemment rencontré les représentants de Force jeunesse à l’occasion des consultations publiques sur le Régime des rentes du Québec.

Ils sont également consultés dans le cadre de la préparation de chaque budget par le ministère des Finances ainsi que le cabinet. Ils ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs propositions dans le cadre de ces rencontres , assure l’attachée de presse du ministre, Claudia Loupret.

Pas les moyens

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) a promis de baisser l’impôt des particuliers d’un point de pourcentage pour les deux premiers paliers d’imposition, soit jusqu’à 92 580 $.

À titre d’exemple, les contribuables ayant un salaire de 80 000 $ paieraient environ 620 $ de moins en impôts chaque année, ce qui se traduirait par des revenus annuels d’environ 2 milliards de dollars de moins pour le Trésor public québécois.

Le président de Force jeunesse soutient que si le gouvernement avait pour but d’aider les plus vulnérables dans le contexte d’inflation actuel, il aurait dû opter pour des mesures mieux ciblées.

Simon Telles affirme également que d’autres organisations jeunesse présentes à Québec cette semaine préféreraient que l’argent consenti aux baisses d’impôts soit investi dans les missions essentielles de l’État.

On a les Jeunes Barreaux, par exemple, qui veulent augmenter les tarifs d'aide juridique pour améliorer l'accessibilité à la justice de l'ensemble de la population. On a des groupes de jeunes infirmières et infirmiers qui veulent augmenter les conditions de travail dans le réseau pour que la population bénéficie d'un meilleur accès en santé , indique M. Telles.

« Tout ça, ça nous fait sauver des coûts à long terme. Toutes ces demandes-là pourraient être financées à même cette baisse d'impôts là. On constate qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. » — Une citation de Simon Telles, président de Force jeunesse

La Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM), par exemple, souhaiterait que le gouvernement investisse 16 millions de dollars de plus pour la transition écologique des universités.

La FAECUM aimerait aussi que le gouvernement verse une compensation financière aux étudiants qui doivent effectuer des stages durant leurs études.

Pour sa part, l’Association des infirmières et infirmiers du Québec ne s’oppose pas mordicus à des baisses d’impôts pour les particuliers, mais veut obtenir l’assurance que cela ne se traduira pas éventuellement par des coupes dans le réseau de la santé.

Bon pour les jeunes?

En décembre dernier, lors de sa mise à jour économique, le ministre Girard a laissé entendre que les baisses d’impôts n’influeraient pas sur le financement des missions essentielles de l’État.

Quant au choix d’offrir des baisses d’impôts grâce à une réduction des versements prévus au Fonds des générations, le ministre a laissé entendre que le Fonds était bien garni et que les versements prévus pour les prochaines années seraient trop élevés.

Critiqué sur le plan de l’équité intergénérationnelle, M. Girard réplique que les baisses d’impôts profiteront aussi aux jeunes, qui sont également des contribuables.

Les jeunes sont parmi la tranche de la population qui a les revenus les moins élevés , indique cependant Simon Telles, selon qui les baisses d’impôts profitent davantage aux personnes les mieux nanties de la société.