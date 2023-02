Des syndiqués des CPE de la région en appui aux employés en grève de la Villa d’Alma

Tous ensemble, ils ont manifesté et déposé des fleurs artificielles à l’extérieur devant la salle à dîner de la résidence privée pour aînés (RPA). Il s’agissait pour eux d’une façon d'égayer leurs repas, mais surtout de demander à l'employeur de signer une nouvelle convention collective avant le printemps.

Vous savez, elles font un travail auprès des personnes âgées, elles prennent soin des personnes âgées, puis nous, on prend soin des enfants. On trouvait ça important, parce qu'on a mené cette bataille-là nous l'année passée en décembre, de venir leur donner notre appui , a lancé la présidente du Syndicat des travailleuses des CPE et des bureaux coordonnateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nathalie Duperré.

Les syndiqués des CPE ont également remis un chèque de 500 $ aux employés de la Villa d'Alma.

La question salariale est au coeur des négociations.

C'est la 11e semaine qui est débutée. On ne lâche pas, on reste debout puis ils sont crinqués, ils sont vraiment mobilisés. [...] C'est un minimum 18 $ de l'heure pour les gens qui entrent, avec ce qu'on vit aujourd'hui , a enchaîné la présidente régionale de la CSN , Manon Tremblay, en ciblant notamment la hausse des aliments.

Selon le représentant des propriétaires, Me Raphaël Tremblay, il n'y a pas de nouvelle date de séance de conciliation de fixée pour les négociations.

La semaine dernière, la partie patronale a accusé la CSN de mener une campagne de salissage à son endroit.

La grève générale illimitée, qui comprend des services essentiels, est en cours depuis le 6 décembre.

Avec les informations de Mélissa Paradis