Transport adapté à la STS : le service plus utilisé qu’en 2022, mais moins qu'en 2019

C’est lors d’une séance ordinaire de la STS , qui s’est tenue à La Pulperie de Chicoutimi lundi après-midi, que les données ont été dévoilées par le directeur des finances par intérim, Luc Lalancette.

Même s'il y a encore du chemin à faire pour revenir aux niveaux connus antérieurement, il s’agit d’une hausse marquée par rapport à 2022 où il y avait eu 5730 passages. Il faut toutefois souligner que le service, bien qu’opérationnel, était peu populaire en raison de la pandémie de COVID-19.

« On reprend la vitesse de croisière de l’avant-pandémie et au fur et à mesure que les mois avancent, on va atteindre le 100 %. L'objectif c'est de toujours travailler à aller chercher de nouveaux utilisateurs. »