Les Blue Jays, « une équipe prête à gagner maintenant »

Ils n'étaient pas même 200 et l'entraînement n'a rien démontré de particulier quant à ce que pourraient offrir les représentants de la Ville Reine lors de cette nouvelle saison, mais qu'à cela ne tienne, Zelda Davidson ne pouvait que sourire aux abords du terrain no 1.

C'est la première fois que [ma sœur et moi] pouvons être à Dunedin comme ça pour le camp d'entraînement. C'est vraiment un plaisir. L'expérience d'être si près est formidable. On a même pu rencontrer Alek Manoah hier! raconte-t-elle.

Cette retraitée de Newmarket, en Ontario, vit actuellement en Floride et a des attentes élevées pour son équipe favorite. En raison des échanges survenus pendant l'entre-saison, elle croit que Toronto pourrait connaître une très bonne saison. Peut-être la meilleure de toutes , a-t-elle lâché au micro de Radio-Canada.

Ils devaient le faire , dit-elle, faisant référence à l'échange des favoris de la foule, Lourdes Gurriel Jr et Teoscar Hernandez, au profit de meilleurs joueurs comme Daulton Varsho, notamment.

Si vous voulez gagner le grand championnat, il faut procéder à ces changements quand on en ressent le besoin. Je trouve que les Blue Jays sont résilients. Ils vont apprendre à se connaître très rapidement et ils parviendront à réussir cette année.

Des amateurs, petits et grands, de tous les horizons, ont assisté à l'entraînement des Blue Jays à Dunedin lundi. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Robert Borg, son fils Jeremy et sa femme ont quant à eux fait la route de Toronto jusqu'à Dunedin pour assister au tout début du camp d'entraînement des Blue Jays, le genre d'événement auquel tout le monde devrait assister au moins une fois dans sa vie , selon le paternel.

Un partisan de l'équipe depuis sa création en 1977, il dit avoir hâte de la voir s'élever au rang de vraie prétendante à la Série mondiale.

D'une part, c'est triste de voir certains joueurs qu'on a vu grandir comme Lourdes et Teoscar être échangés, mais d'autre part, c'est aussi plaisant de voir [les Jays] devenir une équipe compétitive.

Cette équipe n'a pas tant d'occasions d'être compétitive et nous devions être un peu moins idéalistes et un peu plus réalistes quant aux joueurs que nous avions. Parce que pour gagner une Série mondiale, il faut être bon , précise-t-il.

L'équipe torontoise était considérée deuxième, derrière les favoris, pour remporter les grands honneurs à pareille date l'an dernier, mais son fils croit que les amateurs s'étaient emballés avec une formation remplie de promesses, oui, mais encore trop jeune.

Comme pour les Maple Leafs et les Raptors, on s'emballe souvent à Toronto et ils ne se rendent pas très loin [en séries]. Cette année, ça semble cependant différent , dit-il.

J'ai pu voir l'équipe avec [Josh] Donaldson en 2016 et je n'avais plus eu des attentes aussi élevées avant aujourd'hui. [Les Blue Jays] ont toujours été une équipe amusante, mais cette année, on dirait une équipe prête à gagner maintenant alors j'espère qu'ils feront bien cette saison.

Jared Lichtenstein, un résident des environs du complexe des Blue Jays en Floride et passionné de baseball, évalue que la division dans laquelle évolueront les Torontois en 2023 sera la plus corsée de tout le baseball avec les Rays de Tampa Bay, les Yankees de New York, les Orioles de Baltimore et les Red Sox de Boston.

Je pense vraiment que les Rays et les Jays termineront 1ers et 2es, mais je ne peux pas dire dans quel ordre. C'est trop tôt pour le dire, mais ce sera très amusant de les voir s'affronter cette année , ajoute-t-il en guise de conclusion.

Le camp d'entraînement des Blue Jays sera lancé officiellement mardi à Dunedin, bien que la grande majorité des joueurs de l'équipe s'y entraînent depuis une semaine déjà. Les matchs préparatoires débuteront samedi alors que la saison régulière commencera le 30 mars.