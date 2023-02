Des entreprises noires peinent à fidéliser leur clientèle à longueur d’année

Certaines entrepreneuses noires à Vancouver ont l’impression que leurs clients sont motivés par les politiques du moment et non pas forcément par la qualité des produits qui leur sont proposés à la vente.

La créatrice de mode Tilda Ruvinga se rappelle que ses affaires ont très bien fonctionné après le mois de mai 2020 quand George Floyd a été tué par des policiers à Minneapolis. Sa mort a lancé le mouvement Black Lives Matter et permis un soutien accru de la communauté noire.

Mes sentiments étaient partagés à l'époque, dit-elle. Est-ce que les gens [achetaient mes vêtements] parce qu’ils se sentaient mal à l’aise ou parce qu’ils m’appuyaient en tant que particulier?

Les ventes de sa boutique TK by Tilda ont continué à croître en 2020 et 2021, lui permettant de rembourser ses prêts étudiants. Cependant, cela fait des mois qu'elle n’arrive plus à écouler sa marchandise et qu’elle doit désormais mettre la clef sous la porte de son entreprise.

Une autre créatrice de mode, Ogechukqu Ajibe, propose des vêtements inspirés par son pays d’origine, le Nigéria. Elle estime cependant que les gens ne devraient pas juste montrer leur appui lors du Mois de l’histoire des Noirs, mais qu’ils devraient le faire à longueur d’année.

« Nous parlons de l’Histoire des Noirs 365, car les personnes noires existent tous les mois de l’année et pas juste en février. » — Une citation de Nerissa Allen, Association des entreprises noires de la Colombie-Britannique

La présidente de l'Association des entreprises noires de la Colombie-Britannique, Nerissa Allen, souligne que le ralentissement de l'économie joue un rôle dans la marginalisation des entreprises détenues par des personnes noires. Le public essaye de faire des économies et il y a aussi une pause des achats après les grosses dépenses de la période des fêtes.