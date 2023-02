Les vétérans francophones attendent encore davantage pour leurs demandes de prestation

L’écart du délai de traitement des demandes est passé de 15,8 semaines en 2019-2020 à 8,8 semaines en 2021-2022. Jusqu’à présent, pour l’année financière 2022-2023, le délai moyen pour traiter les dossiers en français est de 40,9 semaines et de 32,1 semaines pour les dossiers en anglais , note le commissaire aux langues officielles, dans un rapport préliminaire d’enquête daté de février 2023, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

La situation n’est pas nouvelle. Et la plainte traitée dans ce rapport par le commissaire Théberge s’ajoute à celles, fondées, reçues chaque année depuis 2017-2018, soit neuf, au total.

Une autre enquête sur la même question, en juillet 2021, regroupait six plaintes reçues depuis 2017-2018. Elle fera d’ailleurs l’objet d’un suivi qui devrait commencer sous peu , précise le Commissariat aux langues officielles.

Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

J’ai été particulièrement touché par la nature de ces plaintes, comme il s’agit de services offerts à des personnes qui ont servi notre pays et qui ont besoin de soutien. Pour l’ensemble des services offerts par les institutions fédérales, les délais d’attente devraient être les mêmes pour les francophones et les anglophones , a réagi le commissaire Théberge dans une déclaration écrite, ne souhaitant pas accorder d’entrevue sur cette question puisque l’enquête est en cours.

Des progrès, assure le Ministère

Le Commissariat fait trois recommandations à ACC pour corriger le tir. Le Ministère assure avoir déjà commencé à agir en créant un plan d’action.

Ce plan d’action donne des résultats , dit le Ministère qui note des progrès continus au cours de la dernière année. Au premier trimestre de l’année 2021-2022, le temps de traitement moyen pour les vétérans francophones était de 13,6 semaines de plus que pour les vétérans anglophones. Au deuxième trimestre, cet écart avait été réduit de près de moitié à 7,3 semaines, et au troisième trimestre (31 décembre 2022), cet écart avait été réduit à 2,4 semaines, son point le plus bas à ce jour.

ACC explique avoir augmenté ses effectifs d’employés francophones et bilingues, qui représentent maintenant 30 % des employés traitant les demandes .

Effectifs d’employés pouvant traiter des demandes de prestations d’invalidité :

En 2019 : 114 postes en anglais

9 postes en français

43 postes bilingues

TOTAL : 166 employés En 2023 : 242 postes en anglais

38 postes en français

70 postes bilingues

TOTAL : 350 employés Source : Anciens combattants Canada

Depuis 2021, ACC dit aussi avoir mis sur pied une équipe chargée de faire le suivi des délais de traitement des demandes en français. Cette année-là, 8437 demandes en français ont été traitées, contre 5766 au cours de l’année 2020.

Le député fédéral de Sackville-Preston-Chezzetcook en Nouvelle-Écosse, Darrell Samson (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / CORY HERPERGER

Il fallait une stratégie et c'est exactement ce que nous avons fait depuis 2021 , défend Darrell Samson, député Sackville—Preston—Chezzetcook et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. En 2020-2021, on avait environ 15 semaines de retard et aujourd'hui, on est à peu près à deux à trois semaines de retard. Donc, nous nous rapprochons énormément. [...] Il y a encore du travail à faire, mais nous sommes [dédiés à cette] tâche et je suis bien convaincu qu'on va [rectifier] le tir cette année.

« On a vu une amélioration dans la dernière année et demie d'à peu près 13 semaines. Donc, si on fait les calculs, dans les prochains six mois, on devrait y arriver. » — Une citation de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants

Selon le député Samson, les problèmes soulevés ces dernières années s’expliquent par deux facteurs : la hausse des prestations offertes aux vétérans sous son gouvernement libéral et la fermeture des bureaux d’aide aux anciens combattants, décidée par le gouvernement conservateur en 2014, qui ont mis plus de pression sur le traitement des dossiers. Il rappelle aussi les suppressions de postes au Ministère, par le passé.

Quand on est [arrivé] au pouvoir, il fallait rouvrir les bureaux. Il fallait réembaucher et entraîner les employés que nous avions perdus. Ça a causé énormément d'arriérés, en plus des services et bénéfices que nous avons ajoutés.

En date du 13 février 2023, 4883 demandes en français sont en attente, et 1018 d’entre elles font partie de l’arriéré, selon le Ministère.

L’ombudsman des vétérans demande plus

En 2018, l’ombudsman des vétérans de l’époque, Guy Parent, dénonçait la situation dans un rapport  (Nouvelle fenêtre) [lien externe]. Invitée à réagir, sa successeure, Nishika Jardine, n’était pas disponible pour répondre aux questions de Radio-Canada.

L'ombudsman des vétérans, Nishika Jardine (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / HO

Mais dans une mise à jour sur les temps d’attente relatifs aux prestations d’invalidité, publiée le 25 octobre dernier, le Bureau de l’ombudsman des vétérans (BOV) reconnaissait les efforts importants faits par ACC pour réduire l’arriéré de demandes à traiter.

Le BOV soulignait toutefois que les temps d’attente dépassent considérablement la norme de service de 16 semaines établie par ACC et que les demandeurs francophones continuent d’attendre plus longtemps que leurs homologues anglophones .

« Le Ministère doit améliorer les temps d’attente pour les francophones. Il ne devrait pas y avoir d’iniquité en raison de la langue ou du genre du demandeur. » — Une citation de Extrait du communiqué du Bureau de l’ombudsman des vétérans du 25 octobre 2022