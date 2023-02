Des projets de CPE préfabriqués pourraient voir le jour cette année

Radio-Canada rapportait lundi que le Québec a assisté à l’ouverture de 7000 nouvelles places dans des centres de la petite enfance (CPE) depuis un an. Ce processus pourrait s’accélérer avec le projet pilote de CPE préfabriqués mené par l’Association québécoise des centres de la petite enfance. Un appel d’offres pour la construction de 40 installations a été lancé la semaine dernière.

En Abitibi-Témiscamingue, les projets retenus dans ce projet pilote sont en préparation depuis août 2021. À La Magie du rêve de Val-d’Or, qui compte deux de ces 40 projets pour un total de 155 places, la directrice générale France-Claude Goyette attend avec impatience l’ouverture des soumissions, prévue pour la fin mars.

On espère qu’il y aura des constructeurs qui vont appliquer, lance-t-elle. On est pas mal curieux de voir à quel prix et si ça entre dans le budget que le ministère nous offre. Mais on parle quand même de 40 projets.

« On espère que le gouvernement va aller de l’avant et comprendre que c’est l’occasion de créer des places rapidement. Les parents cognent à notre porte tous les jours pour des places. » — Une citation de France-Claude Goyette, directrice générale du CPE La Magie du rêve

Les trois autres projets de bâtiments préfabriqués dans la région sont ceux des CPE La Ribambelle (80 places), Le Phénix (80 places) et Au jardin de Pierrot (36 places), tous trois à Rouyn-Noranda.

L'intérieur du CPE La Ribambelle à Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Directrice générale de La Ribambelle, France Champagne se réjouit de la volonté du gouvernement d'accélérer le processus de création de nouvelles places.

On sent que le ministère veut que le processus de création des places soit plus flexible, avance-t-elle. On espère maintenant que notre nouveau CPE soit ouvert à l’automne ou au début de l’hiver [prochains]. La permission d’ouvrir des installations temporaires nous a aussi permis d’offrir 32 places plus rapidement, en plus de commencer à embaucher et à former de nouvelles employées.

La vie plus facile

France-Claude Goyette reconnaît aussi que Québec tend à rendre la vie plus facile pour les gestionnaires des CPE, mais la question des coûts demeure le principal problème.

C’est là que le bât blesse, souligne-t-elle. Quand on ouvre les enveloppes, ça amène beaucoup de négociations pour réduire les coûts et s’assurer que le projet demeure rentable. C’est ce qui est difficile et ce qui occasionne des délais. Je m’attends déjà à ce qu’on doive négocier pour ces nouveaux projets, sinon on n’y arrivera pas.

La Magie du rêve aimerait ouvrir ses deux installations préfabriquées à Dubuisson et sur le chemin de l’Aéroport avant la fin de l’année ou au plus tard au printemps 2024. La construction d'un projet de 65 places pourrait aussi être lancée cet été.