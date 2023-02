Des centaines de millions réclamés pour les soins à domicile en Ontario

L’association ontarienne qui représente les agences de soins à domicile estime que des centaines de millions de dollars doivent être versés de façon urgente pour attirer et retenir les travailleurs.

Le gouvernement Ford a promis dans son dernier budget qu’il dépenserait 1 milliard de dollars sur trois ans pour améliorer les soins à domicile.

Une partie de l’argent promis a été acheminée aux organisations, mais Home Care Ontario demande à la province d’accélérer le versement des 880 millions qui restent.

Nous n’en faisons pas assez pour consolider le système de santé à l’extérieur des hôpitaux , affirme Sue VanderBent, PDG de Home Care Ontario. Les organisations membres de l’association emploient 28 000 travailleurs de la santé.

Les soins à domicile et les soins primaires permettent d’éviter que les gens se retrouvent à l’hôpital.

Le gouvernement ontarien apporte actuellement des changements au système de santé.

Mme VanderBent, tout comme le premier ministre Doug Ford, a été déçue que la nouvelle entente avec Ottawa sur le financement de la santé ne prévoit pas d’argent supplémentaire pour les soins à domicile, mais des négociations se poursuivent entre la province et le fédéral.

Ce que nous disons, c'est : ‘’Stabilisons les soins à domicile, qui sont la fondation, avant d'essayer de construire la maison’’ , explique-t-elle.

Environ 900 000 Ontariens reçoivent des soins à domicile chaque année, dont 730 000 à l’intérieur du système financé par l’État, selon les données de Home Care Ontario.

Le secteur a perdu des milliers d’infirmières et de préposés pendant la pandémie, selon la PDG . Beaucoup sont allés travailler dans des hôpitaux et des soins de longue durée, où les salaires sont plus élevés.

Dans sa présentation aux consultations prébudgétaires, Home Care Ontario a affirmé que 17 % des postes d’infirmières et 12 % des postes de préposées étaient vacants.