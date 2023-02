L’Intrépide de l’Outaouais remporte le titre de champion du monde à Québec

Les jeunes joueurs de la région reviennent avec le trophée et le titre de champion du monde à l'issue de la 63e mouture du tournoi. Il s'agit du plus gros tournoi de hockey mineur au monde.

On est vraiment sur un nuage en ce moment , confie l'entraîneur de l'Intrépide, Éric Dagenais.

L'Intrépide a remporté la première place au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Photo : Gracieuseté / Jonathan Roy

La pandémie a chamboulé les précédentes moutures. L'an dernier, le tournoi avait eu lieu en plein été et comprenait moins d'équipes. La foule n'était pas spectaculaire non plus. Le retour à la normale a fait que les jeunes ont vécu une meilleure expérience , explique M. Dagenais.

Près de 220 000 spectateurs se sont présentés au Centre Vidéotron à Québec pour assister aux différents matchs cette année.

L'assistant-capitaine Jacob Sabourin souligne le sentiment de fierté qui l'habite. C’est un moment émouvant pour nous d’avoir gagné le plus gros tournoi [pee-wee] au monde , lance-t-il en entrevue.

« Hier, on est arrivés en force, en suivant le plan de match des entraîneurs, et ça a fonctionné. » — Une citation de Jacob Sabourin, assistant capitaine

Malgré cette victoire, les joueurs restent concentrés puisque leur saison régulière n'est pas terminée.

Il va y avoir des équipes qui vont vouloir nous battre parce qu’on est les grands champions du tournoi, mais il ne faut pas prendre ça à la légère , soutien Jacob Sabourin. On veut finir dans le top.

Avec les informations de Mathieu Nadon