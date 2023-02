À la frontière entre la performance et le vidéoclip, Immuable revisitera des classiques du répertoire musical de Marie-Mai, qui regroupe six albums allant du rock à la pop. On pourra aussi y entendre les réflexions de la vedette québécoise, ainsi que celles de personnalités invitées.

Le choix du mot immuable n’est d’ailleurs pas anodin pour l’artiste. Il signifie durable et inébranlable, mais il qualifie aussi ce qui est figé, inchangé et définitif.

Je trouve que ce qui nous change avec le temps, ce sont les expériences, les circonstances, explique-t-elle. Il y a plein de trucs qui nous poussent à nous transformer au fil des années. Mais quand on retourne à la source, je suis la même personne qu’à mes débuts, il n’y a rien qui a changé.

« Ce qui a changé, c’est ce qu’il y a tout autour, mais moi, je reste la même personne. » — Une citation de Marie-Mai

Nouvelle musique

Dans la foulée de ses 20 ans de carrière, Marie-Mai a lancé vendredi Pour toi, premier extrait d’un nouvel opus à paraître. Une autre pièce, intitulée Wicked Ways, sera dévoilée lors de l’émission qui lui sera consacrée samedi.

Il s’agit d’un retour à la musique, après un passage à vide de quelques années pour la chanteuse, durant lequel elle n’a pas trouvé l’inspiration de créer. Son plus récent opus, Elle et moi, est paru en 2008.

Chaque fois que je termine un album, j’ai le sentiment profond d’avoir dit tout ce que j’avais à dire pour cette période-là, raconte la vedette. Puis après ça, la vie se passe, et avec le temps, ça vient frapper à ma porte. Je me dis : "Ah, je pense que j’ai assez de trucs pour raconter une histoire."

« J’aime ça, avoir des albums qui se tiennent, qui ont une trame narrative. Ça, ça ne s’invente pas, et je ne veux jamais forcer l’inspiration. » — Une citation de Marie-Mai

Exploration

Marie-Mai raconte avoir voulu explorer d’autres sphères créatives au cours des dernières années. On l’a notamment vue à la barre de la téléréalité Big Brother célébrités et, plus récemment, à l’animation de la série documentaire Accro : troubles de dépendance, lancée le 25 janvier sur Noovo.

Elle y raconte avoir flirté avec une consommation excessive de drogues et d’alcool durant sa jeunesse, tout juste avant d’être découverte à Star académie, à l’âge de 18 ans.

Je me suis longtemps demandé ce que je serais devenue si je n’avais pas eu ma passion, dit-elle. La vérité, c’est que je n’allais pas tant que ça dans la bonne direction. J’aimais ça sortir, j’aimais ça me sentir high.

J’ai rapidement réalisé que ce dont j’avais besoin plus que tout, c’était de me sentir à ma place, car je ne m’étais jamais sentie à ma place. Et quand la musique est arrivée dans ma vie, c’est devenu un exutoire.

La chanteuse et animatrice Marie-Mai Photo : A. Media / KARLJESSY

Marie-Mai mentionne toutefois avoir longtemps entretenu une forme de dépendance envers l’amour du public et de la scène, qui est devenu essentiel à son bien-être et à son estime d’elle-même. La chanteuse raconte aujourd'hui s'être libérée de cette relation malsaine.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Guy A. Lepage, animateur de l’émission Tout le monde en parle. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.