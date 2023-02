Des pee-wee ukrainiens pourraient revenir vivre à Québec

Les joueurs de l’équipe pee-wee ukrainienne ont quitté Québec après trois semaines mémorables, lundi midi. Tous retournent à la maison, mais quelques-uns pourraient revenir dans quelques mois s’établir de manière plus permanente dans leurs familles de pension.

Les jeunes qui retournent en Ukraine savent qu’il n’y a pas beaucoup de hockey là-bas et que c’est tout le temps interrompu à cause de la guerre. Avec les deux semaines qu’ils viennent d’avoir, pour eux ici c’est le paradis , relate Sean Bérubé, l’homme derrière la venue de l’équipe ukrainienne au Tournoi pee-wee de Québec.

La plupart des 18 jeunes hockeyeurs de la formation vivent désormais comme réfugiés dans divers pays d’Europe. Seulement cinq retournent en Ukraine cette semaine. Du nombre, trois ont formulé dans les derniers jours le désir de demeurer à Québec. La question a été discutée avec leurs familles de pension et leurs parents.

Sean Bérubé a orchestré la venue des jeunes ukrainiens à Québec. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Oui, ils se sentent plus en sécurité ici, mais c’est aussi beaucoup pour le hockey , explique Bérubé, qui a jonglé avec ce dossier complexe dans les derniers jours.

Le résident de Saint-Gabriel-de-Valcartier a lui-même accueilli quatre réfugiés chez lui au début de la guerre en Ukraine. Dans le cas des hockeyeurs, toutefois, il a préféré ne rien précipiter. Après discussion avec leurs entraîneurs, on s’est dit que c’était mieux qu’ils retournent chez eux, que les familles de pensions, les jeunes et leurs parents puissent prendre une décision à tête reposée.

De famille de pension à famille d’accueil?

Père de trois jeunes filles, François Robert a accueilli chez lui le jeune Matvii Kulish, ces dernières semaines. Le gardien de but est originaire de Kiev. Son père est actuellement au front. C’est lors d’un souper avec des membres de la communauté ukrainienne de Québec, dimanche soir, que Matvii et deux de ses coéquipiers ont évoqué la possibilité de demeurer dans leurs familles de pension.

Nous, on a tout de suite contacté sa mère , relate M. Robert. Avec l’accord de cette dernière, le père de famille a fait des démarches auprès d'une école de Québec afin d'inscrire le jeune Ukrainien à un programme de francisation et un autre de hockey intensif. La question de l’inscription s’avérait toutefois compliquée, Matvii n’ayant pas le bon visa.

La famille Robert est prête à accueillir à long terme le jeune Matvii Kulish. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

On sait très bien qu’on s’embarquait dans quelque chose de très gros. Ce jeune-là ne parle ni anglais ni français. C’est un joueur élite, le meilleur gardien pee-wee en Ukraine. Mais au-delà de ça, on avait le goût de le garder avec nous et lui offrir la possibilité de le protéger de la guerre , décrit François Robert.

À ce sujet, Sean Bérubé se fait toutefois rassurant. Malgré la guerre qui sévit en Ukraine, le jeune joueur est en relative sécurité à Kiev. Si ça commence à trop brasser, il y a toujours son entraîneur Yevgeny qui peut l'accueillir en Roumanie , rappelle Bérubé.

Possible retour au mois d’août

Un projet est d’ailleurs dans l’air afin que Yevegny Pysarenko et ses adjoints reviennent à Québec avec quelques-uns de leurs joueurs, en août, pour participer à une école de hockey.

Les gardiens de but Dmytro Korzh (en haut) et Matvii Kulish Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce ne serait pas toute l’équipe. Peut-être ceux qui veulent venir disputer la saison de hockey à Québec ensuite. Mais il faut prendre le temps d'évaluer ça calmement. Ça va nous donner le temps d’avoir les bonnes signatures et autorisations, de trouver de bonnes écoles, de bons programmes de hockey. Qui sait, peut-être que les mères vont vouloir venir au Canada aussi , énumère Sean Bérubé.

Matvii a laissé plein de linge chez nous et il m’a laissé un message pour me dire qu’il allait revenir , conclut pour sa part François Robert.